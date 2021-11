Le Qatar ouvre le voyage au Moyen-Orient qui décidera de la Coupe du monde

18/11/2021 à 17:43 CET

Le Grand Prix du Qatar, qui débute cette année au calendrier de la Formule 1, ouvre ce week-end, sur le circuit de Losail, le périple en trois courses au Moyen-Orient qui condamnera le Championnat du monde entre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et l’Anglais. Lewis Hamilton (Mercedes). Après la course de ce dimanche sur le circuit de Losail, les équipes se dirigeront vers une autre nouvelle piste, l’Arabie saoudite (3-5 décembre) et enfin le championnat baissera de rideau le 12 décembre à Abu Dhabi.

Le Qatar, dont la présence au calendrier a été annoncée fin septembre, est un mystère pour les pilotes de F1, bien qu’il soit une scène régulière du Championnat du Monde MotoGP. Après la puissance montrée par Red Bull à l’Autodromo Hermanos, beaucoup ont considéré Hamilton et Mercedes, vainqueur des sept dernières Coupes du monde des constructeurs, pour « morts ». Plus encore, quand, après avoir écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille, pour avoir changé la chambre de combustion de sa Mercedes ; et être disqualifié, après les qualifications de vendredi, pour des irrégularités dans le DRS, « Monsieur » Lewis il a affronté les qualifications de sprint depuis la dernière position sur la grille.

Mais loin de permettre ‘Mad Max’ l’a laissé mortellement blessé à Sao Paulo, La star anglaise de 36 ans a réalisé une performance sensationnelle, grimpant à la cinquième place lors de l’épreuve de sprint de samedi. Dimanche, il a commencé dixième et a culminé, avec un autre grand retour, l’un des week-ends les plus brillants de sa carrière exceptionnelle. Il a porté son propre record de victoires en F1 à 101 et réduit l’avance de la star néerlandaise à 14 points, en attendant une éventuelle sanction pour sa manœuvre sur Hamilton au Brésil.

Oui Verstappen a confirmé qu’il est prêt à régner, Hamilton Il a averti qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner le trône. Et qu’il ne ratera pas facilement l’occasion d’inscrire un huitième titre inédit, qui briserait en sa faveur le lien qui l’unit à l’Allemand Michael Schumacher. Le ‘Kaiser’. Encore convalescent du grave accident de ski qu’il a subi fin 2013 à Méribel (Alpes françaises).

De cette façon, la péninsule arabique sera le théâtre de la résolution de la Coupe du monde la plus excitante de ces dernières années. Une excitation qui grandit si l’on tient compte du fait que deux des trois dernières courses se dérouleront dans de nouveaux lieux. Le premier d’entre eux, ce week-end, à Losail. Un circuit de 5 380 mètres, avec 16 virages (six à gauche) situé à environ 20 kilomètres au nord de Doha, la capitale qatarie ; inauguré en 2004 pour le championnat du monde de moto ; siège fixe de ce championnat depuis lors et dans lequel cette année les espagnols Maverick Viñales (en MotoGP) et Jaume Masiá (en Moto3) ont gagné. La première course de l’histoire de la F1 qui se tiendra à Losail est prévue de 57 tours pour boucler un parcours de 306,6 kilomètres.