Le Qatar peint en rouge

27/03/2021 à 20:15 CET

Le rideau s’ouvre et une moto passe à 362,4 kilomètres à l’heure. Jamais vu. Le rideau se lève et vous pouvez voir un pilote en rouge, bien sûr, Francesco « Pecco » Bagnaia, chevauchant une impressionnante Ducati obtenant la première pole position de la saison, du Championnat du monde 2021, et tout le monde applaudissant parce que quelqu’un, un pilote, et surtout italien, et surtout disciple de l’académie de Valentino Rossi, mèneront demain (19h00, DAZN et Movistar) la grille du Grand Prix du Qatar, qui ouvre la grande saison.

«Je peux jurer que j’ai fait le tour en sachant que je pourrais descendre, pour la première fois, sur ce circuit, à partir de 1,53 minute (1,52,772), mais je peux aussi jurer que le dernier tiers de la piste, les trois derniers virages, je les ai fait les yeux fermés, à 12 ans je ne savais pas ce que je faisais, à 13 ans j’ai failli tomber & mldr; et ainsi de suite jusqu’à la fin & rdquor;. Comme vous pouvez le voir, «Pecco» savait ce qu’il faisait.

Lui, 24 ans champion de Moto2 (2018), 134 grands prix, 10 victoires et l’une des brillantes recrues de Ducati pour bousculer sa boxe, une fois que le vétéran Andrea Dovizioso n’a pas été renouvelé, représente la génération qui a poussé , celui dans lequel ils sont, oui, Joan Mir (10e sur la grille), Fabio Quartararo, Álex Rins, Jack Miller, qui a échoué hier dans sa tentative de pôle, Franco Morbidelli, Álex Márquez, Pol Espargaró et Maverick Viñales, à nommez le plus brillant, appelé à côtoyer, avec la renaissance Marc Márquez, pour la domination de la prochaine décennie.

La course de demain à Losail démarre avec trois Yamaha (Bagnaia, le ‘Diablo’ et le ‘Doctor’, quatrième aujourd’hui coincé, en aval, sucer colin de son élève Bagnaia sur son tour rapide) et trois Ducati Zarco) dans les deux premiers rangs.

Autrement dit, oui ou oui, une Ducati gagne (comme presque toujours: en 2018 et 2019, les deux dernières fois qu’elle a couru au Qatar, « Dovi » a gagné dans le sprint final avec MM93) et / ou une Yamaha. « Je pense que Fabio et moi sommes prêts à nous battre, je me sens très bien sur la moto même si, oui, la vitesse de pointe de la Ducati est effrayante », déclare ‘MVK’.

Et il a raison, les gars. Zarco a battu le record de vitesse de pointe pour une moto MotoGP aujourd’hui lors des essais cet après-midi, en couronnant la ligne droite, à plus d’un kilomètre de Losail, à 362,4 km / h. Une vraie folie.