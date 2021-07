Le Qatar pourrait être ajouté au calendrier 2021 F1 – rapport

in

Le Qatar est le dernier pays qui a été lié à combler une lacune dans la seconde moitié du calendrier de Formule 1 de cette année.

Le programme après la trêve estivale doute sérieusement d’éviter de nouveaux changements, avec de gros points d’interrogation sur plusieurs courses.

Même les Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas sont dans une certaine mesure menacés en raison de la résurgence des cas de COVID-19 en Europe occidentale, tandis que le Japon et le Brésil semblent les plus susceptibles de tomber du programme prévu de 23 courses.

Il y a actuellement 22 grands prix sur la liste après la perte de la course en Australie le 21 novembre, tandis que la Turquie a été ajoutée à la place de Singapour le 3 octobre.

Mais le Japon, la dernière étape d’un triplé prévu la semaine après la Turquie, et qui commence avec le Grand Prix de Russie, est en grand danger avec une annonce qui doit être faite d’ici le 10 août.

Même si les Jeux Olympiques viennent de débuter à Tokyo, le Japon a annulé ses manches du Championnat du monde d’endurance et de MotoGP les deux week-ends précédant le grand prix, donc les augures ne sont pas bons.

Il semble probable que si le Japon était annulé, la date du 10 octobre resterait vierge et une deuxième course sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas, serait programmée.

Auto Motor und Sport rapporte que le Brésil est déterminé à organiser son Grand Prix le 7 novembre, bien que le pays continue d’être parmi les plus touchés par la pandémie au monde.

Ils disent également que les problèmes concernant une quarantaine de 14 jours pour les voyageurs revenant du Brésil en Europe pourraient être négociés en retardant la course à Interlagos jusqu’au 14 novembre, puis en passant directement à une course supplémentaire au Moyen-Orient une semaine plus tard.

Bahreïn a longtemps été considéré comme un candidat de choix pour organiser un deuxième Grand Prix cette année, mais Auto Motor und Sport met désormais également le Qatar dans la course.

Le Qatar, qui accueillera la Coupe du monde de football 2022, « essaie d’obtenir un grand prix depuis un certain temps », indique le rapport, le site étant désigné comme le circuit international de Losail juste à l’extérieur de Doha – hôte du MotoGP et auparavant du championnat du monde de Superbike. et Championnat du monde des voitures de tourisme.

Il a également organisé le GP2 Asia en 2009 lorsque les deux vainqueurs de la course étaient Nico Hulkenberg et Sergio Perez.

La F1 a jusqu’à présent négligé le Qatar au profit d’autres destinations du Moyen-Orient, Abu Dhabi, Bahreïn et maintenant l’Arabie saoudite, les relations tendues du pays avec certains de ses pays voisins étant considérées comme un facteur, mais il est rapporté qu’« il pourrait maintenant y avoir une refonte. ” en raison de la pandémie en cours.