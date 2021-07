Le QB d’Auburn n’a pas perdu de temps pour gagner de l’argent pour le thé sucré

in

Le quart-arrière d’Auburn Bo Nix n’a pas perdu de temps pour être payé, affichant sa première approbation payée à 00h01 le premier jour où les joueurs de la NCAA pouvaient gagner de l’argent avec leur nom.

Nix a déjà son écran QVC haut la main. Il s’entraîne depuis ce moment. Une occasion de vanter les vertus du thé sucré en bouteille plastique dans le monde, ce qui est difficile à faire car la plupart des thés en bouteille ont un goût d’eau de vaisselle sucrée.

C’est le résultat des nouvelles lois NIL qui permettent aux athlètes de profiter de leur nom et de leur image pour la première fois. Donc, pour lui, prendre cet argent du thé sucré était trop beau pour le laisser passer.

Nous allons en voir plus, et je suis là pour ça. Ce sera une chance non seulement de voir les athlètes être payés, mais cela mènera à une publicité locale incroyable dont nous ne serions pas au courant si une star du sport n’était pas attachée. Comme les publicités “Eastern Motors” d’Alexander Ovechkin dans DC

C’est une belle nouvelle ère.