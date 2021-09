Le QB des 49ers Trey Lance a lancé un touché lors de sa première passe en carrière

in

C’est une façon amusante de démarrer une carrière dans la NFL. Le quart-arrière des 49ers Trey Lance, que l’équipe a échangé trois choix de première ronde pour obtenir lors du repêchage de la NFL 2021, a marqué un touché lors du premier lancer de sa carrière.

Les 49ers vont faire preuve de créativité dans la façon dont ils déploient Lance tout au long de la saison, en utilisant son athlétisme pour se mettre dans des positions avantageuses. Au snap, Lance a simulé un look d’option de lecture, a scanné le terrain et a trouvé son nouveau 49er Trent Sherfield dans la zone des buts pour six points.

C’est beaucoup de plaisir pour les yeux de la défense des Lions, ce qui est exactement ce que Kyle Shanahan avait en tête quand lui et John Lynch ont fait l’échange pour Lance.

Première parmi tant d’autres pour la recrue.