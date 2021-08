Le QR code de son passeport de vaccination est tatoué : génie ou bêtise maximum ? | La vie

Un Italien a l’idée de tatouer son code QR du certificat de vaccination COVID-19 sur son bras, pour qu’il ne l’oublie jamais chez lui.

Le passeport de vaccination ou passeport COVID prend de plus en plus d’importance dans la société d’aujourd’hui, un moyen pour l’utilisateur de démontrer aux autorités et aux personnes intéressées qu’il a vraiment été vacciné, par exemple, pour pouvoir entrer dans différentes enceintes ou même accéder à la restauration , selon le pays ou la communauté autonome.

Non seulement c’est un moyen de s’assurer que toutes les personnes qui se trouvent à l’intérieur d’un enclos sont vaccinées et donc il y a moins de risque de contagion, mais c’est aussi un moyen d’encourager la vaccination chez les indécis, qu’ils vont être obligés de se faire vacciner s’ils veulent, par exemple, participer à un futur concert de leur groupe musical préféré.

Et bien que nous puissions avoir parfaitement le passeport COVID ou le certificat de vaccination sur notre mobile, il est probable que notre téléphone portable tombe en panne ou que sa batterie s’épuise, et là nous pourrions avoir un problème. Mais peut-être que ce à quoi vous n’aviez pas pensé jusqu’à présent, c’est de vous tatouer votre propre code QR du certificat de vaccination sur votre bras, et quelqu’un l’a déjà fait.

Un jeune citoyen italien a eu l’idée de tatouez le code QR de votre certificat de vaccination COVID-19 sur le haut de votre bras. Le tatoueur qui a réalisé ce tatouage QR unidimensionnel est Gabriele Pellerone, ils rapportent d’Il Reggino mais il n’a pas communiqué l’identité de la personne à qui cela a été fait.

De cette façon, un utilisateur anonyme aura toujours le certificat de vaccination sur le dessus même s’il oublie son téléphone portable à la maison, afin qu’il puisse accéder à n’importe quelle pièce qui le nécessite simplement en montrant une partie de son bras.

Donc, si vous cherchez des idées pour votre prochain tatouage, et que vous voulez quelque chose qui est non seulement beau et innovant, mais qui est directement actuel et vous permet de sortir de l’urgence, peut-être que votre certificat de vaccination COVID-19 est l’élément visuel qui tu cherchais.