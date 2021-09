Le Quad s’élève comme un groupement de substance

En ce qui concerne le changement climatique, les pays Quad se sont engagés à innover et à déployer des énergies propres, ainsi qu’à s’adapter, à résister et à se préparer. (Source de la photo : Twitter/@PMO)

Par Anil Wadhwa,

Sous l’impulsion d’une administration Biden favorable, les dirigeants des États-Unis, de l’Inde, du Japon et de l’Australie se sont réunis pour un sommet en personne du Quad (un acronyme pour le Dialogue quadrilatéral de sécurité) le 24 septembre à Washington, et se sont réengagés à promouvoir le un ordre libre, ouvert, fondé sur des règles, ancré dans le droit international pour renforcer la sécurité et la prospérité dans l’Indo-Pacifique et au-delà. La déclaration commune publiée après une réunion de deux heures suggère que le groupe s’est non seulement appuyé sur les initiatives de vaccins, de changement climatique et de technologies critiques et émergentes finalisées lors de leur sommet virtuel en mars, mais a également étendu les activités Quad à une multitude de de nouveaux domaines, qui consolideront davantage leur partenariat. Surtout, ils ont convenu que leurs dirigeants et ministres des Affaires étrangères se réuniront chaque année et que leurs hauts fonctionnaires se réuniront régulièrement. Ils ont gardé à l’esprit la centralité et l’unité de l’Asean, ainsi que les perspectives de l’Asean sur l’Indo-Pacifique, et ont accepté de travailler avec divers pays de la région et au-delà. Dans ce contexte, le Quad a salué la stratégie de l’UE de septembre 2021 pour la coopération dans l’Indo-Pacifique, démontrant ainsi son engagement à emmener tous les pays aux vues similaires.

Le groupe d’experts Quad Vaccines a activement amélioré les efforts de coordination de Quad pour lutter contre la pandémie grâce à une production de vaccins de qualité garantie et un accès équitable, et une collaboration étroite avec les efforts multilatéraux, y compris l’installation COVAX. Ils se sont engagés à faire don de plus de 1,2 milliard de doses dans le monde ; et jusqu’à présent, ont livré 79 millions de doses de vaccin à l’Indo-Pacifique. La future feuille de route sur les vaccins est désormais clairement étoffée – la production de vaccins chez Biological E à Hyderabad sera opérationnelle cette année, grâce aux chaînes d’approvisionnement et aux investissements Quad ouverts et sécurisés, et atteindra 1 milliard de doses d’ici fin 2022. Le Quad a salué la décision de l’Inde de reprendre les exportations de vaccins à partir d’octobre 2021. Le Japon a mis de côté 3,3 milliards de dollars en tant que prêt de soutien d’urgence à la réponse à la crise Covid 19 pour la région ; L’Australie fournira 212 millions de dollars de subventions pour acheter des vaccins pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique, en plus d’allouer 219 millions de dollars pour soutenir le déploiement des vaccins du dernier kilomètre. Le Quad mènera un exercice conjoint de préparation à la pandémie en 2022 et coopérera aux essais cliniques et à la surveillance génomique.

En ce qui concerne le changement climatique, les pays Quad ont promis l’innovation et le déploiement d’énergies propres, ainsi que l’adaptation, la résilience et la préparation. Des initiatives importantes ont été annoncées pour décarboniser les opérations maritimes et portuaires et l’emploi de la technologie de l’hydrogène propre, The Quad coopérera pour établir des chaînes d’approvisionnement en énergie propre responsables et résilientes, et renforcera la Coalition for Disaster Resilient Infrastructure et les systèmes d’information climatique. Sur les technologies critiques et émergentes, en partenariat avec l’industrie, le Quad fait progresser le déploiement de réseaux 5G sécurisés et transparents et au-delà de la 5G, et s’efforce de promouvoir l’innovation et les fournisseurs et approches fiables tels qu’un Open-RAN. D’ici 2022, ils s’efforceront de démontrer l’évolutivité et la cybersécurité d’une technologie ouverte basée sur des normes pour laquelle une décision a été prise de lancer un groupe senior de cybersécurité. Le Quad cartographie également la chaîne d’approvisionnement des technologies et des matériaux critiques, y compris les semi-conducteurs par le biais d’une initiative de chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs. Cela présentera un intérêt particulier pour l’Inde, qui cherche à inviter des fabricants de semi-conducteurs dans le pays. Des groupes de contact sur les communications avancées et l’intelligence artificielle ont été créés, axés sur les normes. Ils ont lancé une déclaration de principes Quad sur la conception, le développement, la gouvernance et l’utilisation des technologies, qui guidera non seulement la région mais le monde vers une innovation responsable, ouverte et de haut niveau.

Un nouveau partenariat d’infrastructure Quad a été lancé, qui cartographiera les besoins en infrastructure de la région et fournira une infrastructure de haute qualité dans l’Indo-Pacifique. Le mécanisme de financement, cependant, n’a pas été clairement défini. Cependant, le Quad a de nouveau soutenu des pratiques de prêt ouvertes, équitables et transparentes conformes aux règles et normes internationales pour les principaux pays créanciers, y compris la viabilité de la dette et la responsabilité. Dans l’espace, le groupement a décidé d’identifier de nouvelles opportunités de collaboration et de partager des données satellitaires à des fins pacifiques telles que la surveillance du changement climatique, la réponse et la préparation aux catastrophes, les utilisations durables des océans et des ressources marines ; mais surtout, sur « répondre aux défis dans les domaines partagés ». 100 bourses d’études supérieures Quad ont été mises en place pour 25 étudiants STEM de chaque pays, qui seront soutenues par Schmidt-Futures, une initiative philanthropique, avec le soutien d’entreprises comme Accenture, Blackstone, Boeing, Google, Mastercard et Western Digital.

La décision Quad d’approfondir la lutte contre le terrorisme et la coopération humanitaire conformément à la résolution 2593 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l’affirmation selon laquelle le territoire afghan ne doit pas être utilisé pour menacer ou attaquer un pays ou pour abriter ou entraîner des terroristes, ou pour planifier ou pour financer des actes terroristes. Un soutien a été exprimé pour l’UNCLOS, pour relever les défis de l’ordre basé sur les règles maritimes. Un soutien a été exprimé aux nations insulaires du Pacifique pour leurs besoins en infrastructures et en atténuation du changement climatique. Un soutien a été clairement exprimé pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, la fin des violences au Myanmar et la mise en œuvre du consensus en cinq points de l’ASEAN.

L’agenda évolutif du Quad montre qu’un véritable groupement démocratique de substance et d’importance ; qui n’est pas une alliance militaire a évolué rapidement et, avec le temps, fournira un équilibre aux forces hostiles à un ordre fondé sur des règles dans l’Indo-Pacifique. Avec l’inclusion de l’Australie dans les exercices navals de Malabar, l’élément de sécurité et d’interopérabilité si important pour la sécurité maritime des nations Quad a déjà été séparé des activités régulières en cours du Quad, tandis que le réseau de partage d’informations entre le groupe continue d’être raffiné et amélioré. L’Inde a des raisons d’être satisfaite de ces développements.

(L’auteur est un ancien secrétaire (Est) au ministère des Affaires extérieures et a été ambassadeur de l’Inde en Italie, en Thaïlande, à Oman et en Pologne. Il est actuellement membre distingué de la Fondation internationale Vivekananda à New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

