Le quadrant Esport Org fondé par Lando Norris révèle la liste Halo Infinite

Quadrant a annoncé son équipe Halo Infinite, qui fera le déplacement pour participer au HCS Raleigh le week-end prochain.

Fondée par la superstar de la course de Formule 1 — Lando Norris — Quadrant a silencieusement gravi les échelons en tant que marque. Norris a lancé Quadrant en novembre de l’année dernière, mettant l’accent sur la création de contenu et la marchandise. Depuis lors, l’organisation a accumulé près de 90 000 abonnés sur Twitter et plus de 400 000 abonnés YouTube.

Alors que le contenu se concentre principalement sur la course, Quadrant s’est officiellement engagé dans la compétition Halo Infinite avec une équipe de joueurs français. L’équipe de Sonny « Fragxr » Marchaland, Paul « Nurix » Villemont, Norwen « SLG » Le Galloudec et Sébastien « TchiK » Darriet représenteront les couleurs vertes et noires de la saison Halo Infinite des Halo Championship Series (HCS).

Quadrant Signs Top Team OEX

Quadrant Halo ! Une nouvelle ère du #sQUAD commence avec notre première équipe Esports compétitive ! #HCS pic.twitter.com/eRF5vXoQAd – Quadrant (@Quadrant) 13 décembre 2021

Cette équipe française a jadis couru sur le circuit européen sous « OEX » avant de signer avec Quadrant. Ils ont accumulé tout un record depuis le début de la saison HCS en novembre. Fragxr, Nurix, SLG et TchiK n’ont pas terminé en dessous de la deuxième place lors de leurs trois tournois en ligne, ne perdant que contre trois vainqueurs – Cartel.

Norris a commenté la signature dans un communiqué de presse à Veloce :

« J’ai adoré regarder Halo depuis son lancement le mois dernier et je me suis assuré que nous agissions rapidement pour signer l’un des alignements les plus talentueux d’Europe dans notre équipe », a-t-il déclaré. « J’ai fixé des objectifs élevés et l’équipe est aussi passionnée que moi, alors allons-y pour notre première victoire !

La route jusqu’ici et ce qui nous attend

Graine 2 sécurisée pour Raleigh, j’ai hâte de revenir sur le LAN – Sonny (@Fragxr_) 2 décembre 2021

L’équipe Quadrant nouvellement signée se concentre sur Raleigh, en Caroline du Nord, pour le coup d’envoi majeur du HCS Raleigh. Une fois arrivés, ils s’affronteront en Pool Play pour déterminer leur position dans le Championship Bracket. Le tournoi de Raleigh renforce un énorme prize pool de 250 000 USD, dont 100 000 USD reviennent aux gagnants.

Quadrant a montré sa capacité à rivaliser sur la scène européenne. Avec une organisation eSport derrière eux, Fragxr, Nurix, SLG et TchiK ont toute la motivation dont ils ont besoin pour livrer une solide performance lors de leurs débuts en LAN.

Assurez-vous de vous connecter ce week-end alors que les équipes Halo Infinite du monde entier s’affrontent pour remporter le premier tournoi majeur de la saison.

