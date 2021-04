Le quadriplégique Patrick Driscoll est victime des conséquences involontaires du soulagement du COVID – RedState ⋆ .

Cette histoire est vraiment déchirante et fait partie des conséquences involontaires des efforts mal informés du Congrès pour «aider» les chômeurs.

NOUVELLE VIDÉO: Quand il vaut la peine de NE PAS travailler: de généreux stimulants # COVID19 BLESSENT involontairement les impuissants. Patrick Driscoll, tétraplégique spastique, raconte à @kelseybolar @IWF @DailySignal comment il s’est retrouvé sans soignants – et ce que cela signifie pour des gens comme lui. Regarder ⤵️ pic.twitter.com/d3UnU0Lz26 – Forum des femmes indépendantes (@IWF) 29 mars 2021

Kelsey Bolar, analyste principale des politiques au Forum des femmes indépendantes, partage l’histoire de Patrick Driscoll, qui est tétraplégique spastique depuis l’âge de 19 ans. Driscoll est capable de vivre en quelque sorte de manière autonome avec l’aide de soins assistés matin et soir pour le lever le matin, préparer sa nourriture, lui donner ses médicaments (il a un trouble convulsif) et l’aider à s’installer pour la soirée. .

Lorsque la pandémie COVID-19 a frappé et que le premier programme de secours a été promulgué le 27 mars 2020, il a augmenté le chômage de 600 $ par semaine (2400 $ par mois), en plus du montant des prestations hebdomadaires de l’État. Dès que cela a été mis en œuvre, Driscoll a commencé à avoir des problèmes avec son fournisseur de soins de santé à domicile. L’organisation a eu du mal à maintenir son personnel car il est devenu plus rentable pour les soignants de rester à la maison plutôt que d’aller travailler. Les soignants de Driscoll arrivaient souvent en retard, ou plus troublants, ne se présentaient pas du tout. Cela a eu un impact négatif sur sa santé, car cela a perturbé le calendrier de ses médicaments, qui sont cruciaux pour sa capacité à fonctionner.

REGARDEZ:

Alors que notre pays sort progressivement du «mode pandémique», et que les États rouvrent et distribuent les vaccins COVID, nous continuerons à voir les retombées des conséquences imprévues provoquées par nos législateurs et élus, une approche précipitée et mal exécutée de la pandémie.

Malheureusement, l’administration Biden continue de doubler les principes les plus destructeurs de ces politiques, l’un d’entre eux étant de maintenir les allocations de chômage améliorées (maintenant 300 dollars par semaine) jusqu’en septembre 2021.

Comme l’a écrit mon collègue Lenny McAlister:

Chaque jour, nous constatons que les membres du gouvernement – des élus aux bureaucrates redondants – travaillent souvent deux fois plus dur pour défendre et mettre en œuvre des idées à moitié cuites de démocratie et de service qu’ils le font en écoutant leurs voisins, en défendant le plus grand bien plus que eux-mêmes. -opinions justes, et servir la diversité croissante de l’Amérique avec un amour patriotique constant pour tous. L’échec de l’égalité, de la stabilité, de l’efficacité et de la transparence en 2020 de la part des divers dirigeants locaux, étatiques et fédéraux qui ont parlé et agi de manière dupliquée et décousue devrait mettre en évidence plus que jamais la nécessité pour les bonnes femmes et les bons hommes de tenir le gouvernement responsable quotidiennement. . Des histoires telles que le fait de ne pas avoir offert un coup de main pendant une période de grand besoin en Pennsylvanie devraient refléter à tous les Américains que la prémisse de base de notre démocratie – qu’une moindre quantité de gouvernement et une plus grande quantité d ‘«équité de transpiration» de la part des Américains peuvent permettre des ressources pour circuler plus vite et mieux – c’est ce dont nous avons besoin de plus pour survivre à la pandémie et endurer en tant que leader géo-économique et géopolitique du monde.

De son frère: «Les circonstances de Patrick sont une conséquence imprévue d’un programme fédéral bien intentionné qui aide sans aucun doute d’innombrables personnes qui souffrent du chômage COVID-19. Mais la conséquence involontaire du programme nuit aux plus vulnérables. » – Kelsey Bolar (Harkness) (@kelseybolar) 30 mars 2021

L’histoire de Driscoll est un exemple parmi beaucoup de ceux qui ont souffert de ces programmes fédéraux «bien intentionnés». Notre gouvernement semble avoir pour mission d’encourager le bien-être et la dépendance plutôt que «l’équité de la sueur» – les Américains maintiennent et développent leurs entreprises, et donnent à chaque individu les moyens de gagner sa vie. Alors que nous observons les gouvernements locaux et étatiques adopter davantage de politiques qui intègrent un revenu de base garanti et un revenu de base universel, nous verrons malheureusement ces histoires augmenter plutôt que diminuer.

La famille de Driscoll a créé un compte GoFundMe pour couvrir ces lacunes dans ses soins et l’aider à acheter une nouvelle camionnette. La camionnette accessible aux personnes handicapées actuelle de Driscoll a plus de 25 ans.

Si vous souhaitez contribuer, visitez Aidez Patrick à surmonter sa quadriplégie.