Le Qualcomm Snapdragon 8 alimentera les prochains meilleurs téléphones Android

Le chipset qui alimentera la prochaine génération de téléphones Android est là, et ce n’est pas un Snapdragon 895, 890 ou 898. Qualcomm a complètement inversé son schéma de nommage. La nouvelle puce phare de Qualcomm est le Snapdragon 8 Gen 1.

Le Snapdragon 8 Gen 1 alimentera probablement le prochain téléphone Samsung Galaxy, les prochains téléphones OnePlus, et plus encore. Pour en savoir plus sur le chipset de nouvelle génération, Qualcomm m’a emmené à son événement annuel Snapdragon Summit. Voici tout ce que vous devez savoir sur le Snapdragon 8 Gen 1.

Caméra

L’appareil photo est facilement l’un des aspects les plus importants de notre téléphone, et le Snapdragon 8 Gen 1 prendra en charge la technologie d’appareil photo de niveau supérieur.

Le Snapdragon 8 Gen 1 sera livré avec un nouveau FAI Spectra, qui est en fait un FAI triple 18 bits. Selon Qualcomm, il s’agit du tout premier FAI 18 bits pour mobile, et le résultat devrait être des images avec une plage plus dynamique, des couleurs plus précises, etc. Le chipset prend en charge des vitesses allant jusqu’à 3,2 gigapixels par seconde, ce qui signifie que les téléphones pourront capturer plus de données d’appareil photo que jamais.

L’un des avantages de pouvoir capturer autant de données est le fait que les téléphones avec le Snapdragon 8 Gen 1 pourront capturer des vidéos 8K en HDR, y compris le format HDR10+. Et, le processeur dispose d’un nouveau moteur Bokeh, qui peut brouiller l’arrière-plan de la vidéo. Reste à voir, bien sûr, dans quelle mesure cela fonctionne dans la pratique. Enfin, l’appareil photo peut capturer 30 images en mode nuit, en combinant les meilleures parties pour une meilleure prise de vue.

Alors qu’en pratique, le Snapdragon 8 Gen 1 dispose d’un triple FAI, il possède également un quatrième FAI toujours actif. Cela permet un déverrouillage facial permanent et d’autres fonctions de sécurité. Il s’agit d’une autre fonctionnalité qui peut ou non être utilisée par les fabricants de téléphones, en particulier compte tenu des implications en matière de confidentialité.

Connectivité

Qualcomm a sérieusement mis l’accent sur la connectivité au cours des dernières années, en particulier compte tenu de la montée en puissance de la 5G. Bien sûr, la 5G dans la pratique a été un peu aléatoire, mais Qualcomm s’est au moins assuré que les appareils sont prêts pour la 5G à mesure qu’elle s’améliore de plus en plus.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est équipé du modem Snapdragon X65 5G de Qualcomm, annoncé plus tôt dans l’année, et prend en charge une vitesse de téléchargement allant jusqu’à 10 gigabits. Il est également livré avec le système Qualcomm FastConnect 6900, qui prend en charge le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E.

En gros, que vous soyez en 5G ou en Wi-Fi, vous devriez pouvoir profiter des vitesses les plus rapides possibles.

Intelligence artificielle

L’IA est un aspect de plus en plus important de toute expérience sur smartphone. L’utilisation d’éléments tels que Google Assistant, les fonctionnalités de caméra intelligente, etc., nécessitent toutes des côtelettes d’IA. Le Snapdragon 8 Gen 1 est doté d’un moteur IA Qualcomm de 7e génération. Qualcomm dit que cette puce fournira un accélérateur de tenseur 2 fois plus rapide et une mémoire partagée 2 fois plus grande que le Snapdragon 888.

Selon Qualcomm, le nouveau chipset utilise l’IA sur l’appareil pour analyser plus rapidement le discours d’un utilisateur, et en partenariat avec Sonde Health, ces données peuvent être utilisées pour déterminer si un utilisateur est à risque pour des choses comme l’asthme, la dépression et même COVID- 19. Et, l’IA peut être utilisée pour des choses comme l’augmentation de la résolution des jeux lors de la diffusion de jeux, permettant au jeu d’utiliser moins de données tout en ayant une belle apparence.

Jeux

Le Snapdragon 8 Gen 1 fera également passer le jeu mobile sur Android au niveau supérieur. Le chipset propose le nouveau GPU Adreno de Qualcomm, qui, selon la société, offre une augmentation de 30% des capacités de rendu graphique par rapport au Snapdragon 888. Non seulement cela, mais il apporte également une amélioration de 25% des économies d’énergie. De plus, il peut utiliser le moteur Adreno Frame Motion Engine pour générer deux fois plus de framerate tout en préservant l’énergie.

Sécurité

Vient ensuite la sécurité, qui devient de plus en plus importante pour les utilisateurs au fil du temps. Le Snapdragon 8 est livré avec le nouveau moteur de gestion de confiance dédié de Qualcomm, qui, selon Qualcomm, confère au chipset une sécurité accrue et offre une racine de confiance supplémentaire pour les applications. Le Snapdragon 8 prend également en charge Android Ready SE, ce qui signifie qu’il peut stocker des éléments tels que des clés de voiture numériques, des permis de conduire, etc. Enfin, il prend en charge iSIM, qui est une technologie SIM intégrée qui évite le besoin d’une SIM physique.

Performance

Peut-être que rien de tout cela n’a vraiment d’importance – peut-être que tout ce qui vous intéresse, ce sont les performances brutes. Le Snapdragon 8 est construit sur un processus de 4 nm et est livré avec une vitesse d’horloge allant jusqu’à 3,0 GHz. Cela dit, Qualcomm ne met pas vraiment l’accent sur les performances de base du chipset, ce qui est logique. De nos jours, les plates-formes mobiles comme le Snapdragon 8 gèrent différentes tâches avec différents composants. Et avec un GPU Adreno, les performances de base du processeur ne sont pas nécessairement aussi importantes qu’auparavant.

Bien sûr, ce n’est pas sans importance, et lorsque nous en aurons l’occasion, nous évaluerons la plate-forme pour découvrir à quel point elle fonctionne bien.

Quand y aura-t-il des téléphones avec un Snapdragon 8 ?

Très bientôt. Dans le passé, il a fallu au moins quelques mois aux nouvelles plates-formes Qualcomm pour figurer dans les nouveaux téléphones. Qualcomm, cependant, dit que le Snapdragon 8 devrait figurer dans les appareils commerciaux avant la fin de 2021. Des entreprises comme Honor, Black Shark, Motorola, OnePlus, Oppo, Sony, Xiaomi et ZTE, se sont toutes engagées à utiliser le Snapdragon 8. Plateforme mobile de génération 1.