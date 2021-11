Le quart-arrière de football du lycée marque huit touchés une nuit après la mort de sa mère

Un quart-arrière de football du New Jersey a joué le match de sa vie une nuit après la mort de sa mère d’un cancer. Alex Brown de Red Bank Catholic High School a lancé six passes de touché et a couru pour deux autres pour mener son équipe contre Morris Catholic 58-34 dans les quarts des séries éliminatoires non publiques B de la NJSIAA, selon CBS Sports. Les huit touchés sont un nouveau record en un match pour Red Bank Catholic, comme mentionné par Shore Sports Network.

« Hier, j’ai perdu mon incroyable mère. Aujourd’hui, j’ai marqué 8 touchés, merci d’avoir veillé sur moi maman », a écrit Brown sur Twitter après le match. Brown a terminé le match avec 238 verges par la passe et 76 verges au sol. Et pas seulement cela, la légende de la NFL Tom Brady a montré son amour pour Brown sur Instagram, écrivant « fier de toi.

Hier, j’ai perdu ma merveilleuse mère. Aujourd’hui j’ai marqué 8 touchdowns, merci de veiller sur moi maman❤️ pic.twitter.com/gdg28FVbsA – Alex Brown QB (@AlexRayBrown2) 13 novembre 2021

Mercredi, Brown a parlé de l’expérience à ses coéquipiers. « Pendant 15 ans, ma mère était une battante et pendant 15 ans, elle m’a rendu plus fort », a-t-il déclaré. « Avoir son combat devant moi et devant ma famille, cela a fait de moi qui je suis. Cela m’a fait faire ce que je fais sur le terrain, pas seulement vendredi soir mais tout au long de ma carrière. Surtout cette nuit-là, compte tenu des circonstances et avoir ma famille autour de moi, cela a allumé l’étincelle en moi. Elle veillait sur moi. On pouvait dire qu’elle était avec nous sur ce terrain. »

Les coéquipiers et les entraîneurs de Brown ont montré leur soutien au QB partant. « C’était légendaire. Parce que vous devez être un vrai guerrier. Vous devez avoir un véritable esprit et du courage pour faire quelque chose comme ça », a déclaré l’étudiant Rajahn Cooper à CBS New York.

Le 🐐 @TomBrady a montré son amour à @AlexRayBrown2, qui a perdu sa mère et a marqué huit touchés le lendemain ❤️ pic.twitter.com/zkH4PAPB5P – SportsCenter (@SportsCenter) 14 novembre 2021

« Et je pense que c’était un excellent exemple de persévérance, en tant que jeune de 17 ou 18 ans, de traverser cela. C’était quelque chose que je ne reverrai jamais à l’époque où j’étais entraîneur », a déclaré l’entraîneur Michael Lange. Red Bank Catholic jouera maintenant dans les demi-finales non publiques B de la NJSIAA contre l’Académie St. Joseph vendredi. Brown s’est engagé à jouer au football universitaire à Bucknell.

« Je veux remercier Dieu de m’avoir donné l’opportunité de jouer à l’un des plus grands jeux sur Terre », a écrit Brown lorsqu’il s’est engagé avec Bucknell. Je suis reconnaissant pour le soutien de mes entraîneurs et entraîneurs qui m’ont appris les compétences nécessaires pour jouer au niveau suivant. »