Le quart-arrière de la NFL Tom Brady donne à un fan 1 BTC pour sa 600e passe de touché historique

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady a presque perdu la propriété du ballon avec sa 600e passe de touché, mais maintenant il le paie… en Bitcoin.

Lors d’un match du 24 octobre entre les Buccaneers et les Bears de Chicago, Brady a lancé la 600e passe de touché de sa carrière à son coéquipier Mike Evans; il est le seul joueur de l’histoire de la NFL à avoir marqué autant de passes de touché au cours de sa carrière. Le receveur large, apparemment inconscient de la signification du ballon, l’a remis à Byron Kennedy, un fan portant un maillot portant l’homonyme d’Evans.

Selon Ken Goldin, fondateur de la société de vente aux enchères d’articles de sport Goldin Auctions, le ballon pourrait valoir entre 500 000 et 900 000 dollars. Au début, Kennedy a semblé abandonner le ballon en échange d’une vague promesse de rencontrer et de saluer le quart-arrière. Cependant, Brady a révélé plus tard dans Monday Night Football qu’il avait offert au fan 1 Bitcoin (BTC), environ 62 081 $ au moment de la publication, en guise de remerciement pour l’avoir rapidement livré.

« Il y a eu beaucoup de négociations pour récupérer le ballon », a déclaré Brady. Byron s’est rendu compte qu’il a perdu toute son influence une fois qu’il a remis le ballon. […] Je vous offre également un Bitcoin. C’est super aussi. En fin de compte, je pense qu’il s’en sort toujours bien. »

Salut @FTX_Official, faisons un échange… Donnons à ce gars un Bitcoin https://t.co/emBFE1Lyr7 – Tom Brady (@TomBrady) 25 octobre 2021

Selon le journaliste du Tampa Bay Times Rick Stroud, les Buccaneers ont également accepté de donner à Kennedy 2 des maillots d’équipe signés, un casque avec l’autographe de Brady, des crampons de jeu Mike Evans, un maillot de récepteur large signé, des abonnements pour le reste de l’année et jusqu’en 2022. , ainsi qu’un crédit de 1 000 $ à valoir sur les achats au magasin de l’équipe. Même avec certains experts prédisant que le prix du BTC est susceptible d’augmenter, de nombreux internautes ont noté que la valeur de la compensation de Kennedy n’était pas proche de celle du football historique.

« J’aurais opté pour des abonnements à vie », a déclaré le journaliste d’investigation David Amelotti.

Brady est l’un des nombreux athlètes professionnels respectueux de la cryptographie. Il a lancé sa propre plate-forme de jetons non fongibles appelée Autograph, où il prévoit de vendre aux enchères la 600e balle de touché en tant que NFT, et a reçu des jetons dans le cadre d’un accord d’approbation avec l’échange de crypto FTX.