Le quart-arrière des Bears Andy Dalton dit « C’est mon heure », les médias sociaux sont en désaccord

Andy Dalton est le quart-arrière partant des Bears de Chicago (pour l’instant) et il est convaincu qu’il peut repousser le choix de première ronde Justin Fields. Plus tôt cette année, Dalton a signé un contrat d’un an de 10 millions de dollars avec les Bears et a déclaré aux journalistes “en ce moment, c’est mon heure”, lorsqu’on lui a posé des questions sur le buzz autour de Fields.

“Comme je l’ai déjà dit, Justin va avoir son temps, et Justin va avoir une belle carrière, mais en ce moment, c’est mon temps”, a déclaré Dalton, selon USA Today. “Donc, mon objectif est d’être le meilleur joueur que je puisse être pour cette équipe et je fais tout ce que je peux pour aider cette équipe à gagner.”

Dalton le dit après que Fields ait connu des débuts impressionnants en pré-saison avec les Bears le week-end dernier. L’alun de l’Ohio State a complété 14 de ses 20 passes pour 142 verges et un touché. Il a également couru pour 33 verges et un touché lors de son premier match dans la NFL.

Dalton a été repêché par les Bengals de Cincinnati au deuxième tour en 2011. Il a joué pour les Bengals neuf saisons avant de signer avec les Cowboys de Dallas l’année dernière. Au cours de sa carrière, Dalton a été nommé trois fois au Pro Bowl, mais les médias sociaux pensent que le temps de Dalton est révolu depuis longtemps.

“Justin va avoir une belle carrière, mais maintenant c’est mon heure” — Andy Dalton, QB1 @barstoolchicago pic.twitter.com/YMfJ7OaY6x – Barstool Sports (@barstoolsports) 18 août 2021

Un fan a déclaré: “En tant que fan des Bengals et haineux reconnu de Dalton, que voulez-vous que le gars dise? Nagy appelle publiquement Andy le starter, devrait-il donc venir et admettre que Justin doit recommencer à sa place?”

Le cerveau d’Andy Dalton : ce n’est pas un mensonge si vous y croyez La bouche d’Andy Dalton : c’est mon heure pic.twitter.com/jszWK2T6Ri – Warren Sharp (@SharpFootball) 18 août 2021

Un autre fan a écrit: “C’est très intéressant. Cam, le repêché de Dalton en 2011, vit la même chose. C’est une recrue QB qui pousse pour le poste de départ et ils ont tous les deux des contrats d’un an. CN ne semble pas avoir droit à le poste de QB de départ. Le CN sait que c’est HC Belichick qui décidera.

Andy Dalton a dit à plusieurs reprises qu’il aimait Justin Fields. Mais il ne va pas DAHN aussi facilement Il s’est adressé aux médias et a déclaré “Justin Fields va avoir une belle carrière, mais en ce moment c’est mon heure” #PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/OgO3IsVAMy – Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) 18 août 2021

“Honnêtement, nous, les fans des Bears, avons vu ce que vous pouviez faire”, a déclaré un fan. “C’est comme tous les autres QB que nous avons eu à Chicago. Mais Andy doit comprendre s’il l’aime ou non, les fans des Bears s’assureront que vous ne commencez pas. Nous vous aimons comme sauvegarde mais vous n’êtes qu’une sauvegarde en ce moment. Fields c’est trop bien.”

Andy met son uniforme pic.twitter.com/v6iPfIvG3w – madison (@the_blanchise) 18 août 2021

Un autre fan a demandé: “Le problème est le suivant: Justin Fields peut-il tenir mentalement et physiquement derrière un LT qui vient d’être signé dans la rue? Jason Peters est un futur HOFer IMO mais les Eagles l’ont déplacé à G en 2020 et l’ont laissé marcher .. Les Bears ne voudront peut-être pas encore prendre le risque…”

Andy Dalton : “J’aime Justin et il va avoir une belle carrière, mais c’est mon heure maintenant.” Nagy et les entraîneurs des Bears : pic.twitter.com/TrGhBUToR1 – Jai Nokes (@CallMeNokes) 18 août 2021

Un autre fan a demandé : “Combien de temps devons-nous l’attendre ? Je commence à avoir sommeil. Fields est l’avenir et il doit commencer, Dalton va bien mais Fields légitime rend les Bears effrayants.”

Justin Fields semaine 3 : pic.twitter.com/u6Xe4vMWsG – Jesse Wilcox (@ChunkDirty77) 18 août 2021

Et ce fan a écrit: “La carrière d’AD a prouvé qu’il est juste moyen. Oui, c’est un vétéran et oui, il a été là, mais si Justin prouve qu’il est l’enfant en or, alors il ne fait aucun doute qu’il doit commencer immédiatement. Je ne le fais vraiment pas. Je ne veux pas entendre le ‘Nous vous avons promis le morceau de travail de départ.'”

