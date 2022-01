Le quart-arrière des Seahawks de Seattle, Geno Smith, arrêté

Le quart-arrière des Seattle Seahawks Geno Smith a été arrêté lundi matin pour suspicion de DUI, selon les dossiers du tribunal du comté de King, selon ESPN. La patrouille de l’État de Washington a arrêté Smith, mais il a été libéré d’un établissement correctionnel du comté de King sur son engagement personnel – au lieu de verser une caution. TMZ Sports a obtenu des documents de police sur l’arrestation et la patrouille de l’État de Washington a décrit les allégations contre Smith.

Il a été rapporté que Smith était combatif et argumentatif tout au long du processus d’arrestation, qui s’est produit quelques heures seulement après que les Seahawks aient vaincu les Cardinals de l’Arizona. Les agents ont déclaré que Smith conduisait de manière erratique et changeait de voie sans signalisation. La police a déclaré avoir senti une odeur d’alcool sur Smith, qui leur a dit qu’il avait consommé du vin avant de conduire. Smith se serait fâché contre la police lors des tests de sobriété qui ont suivi.

Alors que Smith continuait à se disputer avec les agents, il a cessé de faire les tests. C’est à ce moment-là que Smith a été arrêté et emmené au poste, c’est également à ce moment-là que Smith a réprimandé l’officier. L’un des officiers a écrit : « J’ai plaisanté avec lui sur le fait que ma femme pense que je travaille trop. D’une manière ou d’une autre, il a dit que c’était parce que ‘vous avez un petit d-‘. avez un petit d—, ‘vous avez le petit d— syndrome.' »

Les choses ont tellement mal tourné que les agents ont dû mettre des contraintes sur les bras et les jambes de Smith pour prélever son sang. Smit a ensuite été ramené à la gare et a été réservé sur une charge DUI. Lundi après-midi, Smith a publié une déclaration concernant son arrestation.

« Être arrêté apporte une tache sur la réputation qui est impossible à défaire, peu importe ce qui s’est réellement passé », a écrit Smith sur Twitter. « Je vous demande à tous de vous retenir de me juger de la même manière que vous le feriez pour un ami ou un membre de la famille. J’aurai plus à dire sur la route et je vous demanderai de me montrer nu. » Smith, 31 ans, devrait devenir joueur autonome après avoir passé trois saisons avec les Seahawks. Il a été sélectionné au deuxième tour par les Jets de New York lors du repêchage de la NFL en 2013 et a été avec l’équipe pendant quatre saisons. Smith a également passé du temps avec les Giants de New York et les Chargers de Los Angeles avant de rejoindre les Seahawks. Au cours de sa carrière, Smith a lancé pour 6 917 verges, 34 touchés et 37 interceptions en 45 matchs.