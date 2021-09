Le quart-arrière universitaire établit un record de passes FCS TD en ouverture de saison

Ce fut une journée record pour Renn Hefley samedi.

Le quart-arrière presbytérien qui a été transféré du Michigan a lancé un record FCS de 10 touchés dans une victoire de 84-43 contre St. Andrews de la NAIA.

Hefley a complété 38 des 50 passes pour 538 verges par la passe pour Presbyterian, ce qui a établi un record scolaire pour le plus grand nombre de points marqués dans un match. Il a lancé sa 10e et dernière passe de touché lors du premier jeu du quatrième quart. Le receveur de première année Jalyn Witcher a réussi cinq réceptions pour 156 verges et trois touchés, et le large Matthew Rivera a réussi huit attrapés pour 137 verges et deux scores.

Hefley a lancé sept autres passes de touché à sept receveurs larges différents. Il avait des scores de 1, 62, 79, 36, 9, 25, 5, 1, 49 et 6 verges.

L’entraîneur-chef presbytérien Kevin Kelly a remporté ses débuts en tant qu’entraîneur universitaire. Avant de devenir entraîneur-chef du Blue Hose, Kelly a dirigé la Pulaski Academy de Little Rock, Arkansas, à neuf titres d’État en 18 ans.

Le Blue Hose, qui est passé à la division I en 2007, a également obtenu deux passes de touché du quart-arrière suppléant Tyler Huff, battant le record du plus grand nombre de touchés par une équipe (11), établi par David Klingler et les Cougars de Houston lors d’une victoire sur Est de Washington en 1990.

Hefley a battu le record FCS de neuf, établi par Willie Totten de l’État du Mississippi Valley – qui s’est associé au receveur large Jerry Rice pour former le Satellite Express – en 1984. Le record a été égalé par le quart-arrière de l’État de Portland Drew Hubel en 2007.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.