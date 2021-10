Le quart « superstar » des Chargers Justin Herbert en pleine forme lors d’une victoire sauvage contre les Browns

INGLEWOOD, Californie – Alors que les Chargers de Los Angeles et les Cleveland Browns parcouraient le terrain au cours du quatrième quart dimanche, la seule autre personne travaillant à toute vitesse au SoFi Stadium était peut-être l’opérateur du tableau de bord.

Six touchés.

Quarante et un points.

Le tout au quatrième trimestre.

Ce qui est tout aussi important à noter : les Chargers ont marqué quatre de ces touchés et 26 points tout en battant les Browns, 47-42, et en passant à 4-1.

« C’était irréel », a déclaré le quart-arrière des Chargers Justin Herbert.

C’était aussi Herbert en pleine forme ce trimestre-là. Le quart-arrière de deuxième année a lancé deux touchés – un de 42 verges à Mike Williams et un de 19 verges à Austin Ekeler – tout en complétant 12 passes sur 18 pour 208 verges.

Le quart-arrière des Chargers Justin Herbert échappe au plaqueur défensif des Browns Jordan Elliott dimanche.

« Pour gagner un match comme celui-ci qui se transforme en compétition d’athlétisme, vous devez avoir un quart-arrière superstar pour le gagner, et c’est ce qu’il est », a déclaré l’entraîneur-chef des Chargers Brandon Staley. « Il a été fantastique dans le jeu. »

SUITE: Les Chargers battent les Browns pour une victoire directe

CE QUE NOUS AVONS APPRIS : Performances de calibre MVP des meilleurs QB

Staley avait-il déjà fait partie d’un quatrième quart-temps aussi fou que celui qui s’est déroulé dimanche? « Oui, oui, mais cela ne le rend pas moins stressant », a-t-il déclaré.

Staley a semblé embrasser le stress, s’en prenant à la quatrième place à quatre reprises et regardant son équipe se convertir à quatre reprises.

L’un de ces moments est venu avec les Chargers menés 35-28 et face à un quatrième et un 4 à eux seuls 41. Herbert a lancé profondément pour Mike Williams, qui a provoqué une interférence de passe sur les Browns dans ce qui s’est transformé en un gain de 33 verges. Six jeux plus tard, les Chargers ont marqué un touché sur la course de 4 verges d’Ekeler et ont rattrapé Cleveland à 35-35.

À la fin de la fusillade, le receveur vedette des Chargers, Williams, a révélé ce qui se disait dans le caucus.

« Score », a-t-il déclaré. « C’était le principal. »

Cet article est paru à l’origine sur USA TODAY: la «superstar» des Chargers Justin Herbert en pleine forme lors d’une victoire sauvage contre les Browns