Le quartier où nous vivons affecte la santé du cerveau

21/04/2021 à 12h00 CEST

Selon une nouvelle étude développée à l’Université du Wisconsin à Madison, les personnes d’âge moyen et plus âgées qui vivent dans des quartiers plus pauvres développent un cerveau plus petit et montrent un déclin plus rapide des tests cognitifs que les personnes vivant dans des quartiers plus aisés. Ce vieillissement accéléré du cerveau peut être le signe des premiers stades de la démence.

Bien que de nombreuses enquêtes précédentes aient clairement marqué les empreintes que la pauvreté laisse sur la santé du cerveau, affectant diverses régions du cerveau et diminuant les capacités et les capacités humaines, la nouvelle étude menée par des chercheurs américains avance avec des preuves concrètes concernant l’impact du quartier ou du quartier dans lequel vous résider.

Selon un communiqué de presse de l’American Academy of Neurology, les scientifiques ont découvert que les personnes qui résident dans des zones avec des niveaux de pauvreté plus élevés et qui ont moins d’opportunités d’éducation et de travail ont un rétrécissement cérébral plus important sur les scanners effectués. Les tests ont été réalisés dans le cadre d’une étude récemment publiée dans la revue Neurology.

Données cognitives et sociales

Les chercheurs ont suivi 601 volontaires résidant dans la ville américaine du Wisconsin, âgés en moyenne de 59 ans, sur 10 ans. Tous les participants ne présentaient aucun type de problème cognitif ou de déficience de la mémoire au début de l’étude, même si près de 70% avaient des antécédents familiaux de démence.

Les participants ont subi une IRM cérébrale initiale et des examens supplémentaires à des périodes allant de trois à cinq ans. Dans chacune de ces analyses complémentaires, les chercheurs ont mesuré le volume des zones du cerveau liées à la démence. Parallèlement, ils ont effectué des tests cognitifs et de mémoire tous les deux ans.

En revanche, ils ont croisé ces données avec des indicateurs socio-économiques tels que le niveau de revenu, les conditions d’emploi, la qualité du logement et les données de scolarité des volontaires, déterminant en fonction de la résidence de chaque participant s’il vivait dans un quartier favorisé ou défavorisé.

Preuve et résultats concrets

Pour les spécialistes, le rétrécissement du cerveau, le déclin cognitif et l’accélération du processus de vieillissement seraient des signes des premiers stades de la démence. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les différents types de démence touchent environ 50 millions de personnes dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’un problème croissant, les causes semblent être multiples et aucun traitement ne peut l’inverser.

Sur la base de ces indicateurs, l’auteur principal de l’étude, Amy JH Kind, a déclaré qu ‘«il est important d’identifier les facteurs de risque possibles qui peuvent être modifiés, car il n’existe aucun traitement pour guérir la maladie. Bien qu’il y ait déjà des preuves convaincantes de l’impact des conditions sociales, économiques, culturelles et physiques dans lesquelles les êtres humains vivent sur la santé du cerveau, dans notre étude, nous avons obtenu des données et des conclusions très pertinentes », a-t-il déclaré.

Sur la base des résultats obtenus, les scientifiques pensent qu’il existe une relation directe entre les conditions du voisinage et le risque accru de neurodégénérescence et de troubles cognitifs précoces, qui à leur tour peuvent être spécifiquement associés au développement initial de maladies telles que la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence. , et cela peut même conduire à d’autres pathologies mentales.

Référence

Association du contexte du quartier, du déclin cognitif et du changement cortical dans une cohorte intacte. Jack FV Hunt, Nicholas M. Vogt, Erin M. Jonaitis, William R. Buckingham, Barbara B. Bendlin, Amy JH Kind et al. Neurologie (2021) .DOI: https: //doi.org/10.1212/WNL.0000000000011918

photo: Milo Miloezger sur Unsplash.