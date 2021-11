Le quatrième album studio de Led Zeppelin célèbre son 50e anniversaire

LED ZEPPELINle quatrième album studio de , mieux connu sous le nom de « Led Zeppelin IV », est arrivé il y a 50 ans, le 8 novembre 1971.

« Led Zeppelin IV » reste l’un des albums les plus créatifs et les plus réussis commercialement de l’histoire de la musique. En tant que déclaration artistique, le disque a touché une corde sensible qui continue de résonner à l’échelle mondiale parmi les fans de musique tout en inspirant des générations de musiciens.

Commercialement, « Led Zeppelin IV » est un mastodonte, vendu à plus de 37 millions d’exemplaires dans le monde. Aux États-Unis, l’album a récemment été certifié 24 fois platine par le RIAA, se classant comme le cinquième album le plus vendu de tous les temps ainsi que l’album le plus vendu d’un artiste britannique (à égalité avec « Les Beatles » alias L’Album Blanc). Hors d’Amérique, l’album est certifié diamant au Canada (x2) ; multi-platine en Australie (9x), au Royaume-Uni (6x) et en France (2x) ; platine en Argentine, au Brésil, en Italie, en Norvège, en Pologne et en Espagne ; et l’or en Allemagne (3x).

« Led Zeppelin IV » a également dominé les palmarès des albums au Royaume-Uni, au Canada et aux Pays-Bas, et a culminé au n ° 2 en Australie, au Danemark, en France, en Suède, ainsi qu’aux États-Unis, où il reste l’album le plus vendu du catalogue du groupe.

Avant le succès et les distinctions de 1971, le groupe a d’abord passé l’automne et l’hiver 1970 à écrire et à enregistrer « Led Zeppelin IV », avec les premières sessions d’enregistrement commençant à Londres à Studios de l’île en décembre 1970. Un mois plus tard, le groupe déménage à Headley Grange, une maison de campagne dans le Hampshire, en Angleterre. Ils ont transformé la maison en studio d’enregistrement et ont utilisé LES PIERRES QUI ROULENT‘ studio mobile pour enregistrer la plupart des pistes de base de l’album avec ingénieur Andy John, qui a également conçu certains des « Led Zeppelin II » et « Je ».

jimmy Page, qui a également produit l’album, déclare : « Après le bref séjour qui Robert [Plant] et j’avais au chalet de Bron-Yr-Aur [while working on ‘Led Zeppelin III’], je pouvais voir une situation où nous résidions tous à Headley Grange et avions un camion d’enregistrement. J’étais enthousiaste à l’idée de l’utiliser comme lieu de travail afin que vous puissiez vous concentrer totalement sur l’effort de faire de la musique, tout en résidant sur place. »

« C’était un peu expérimental », Jean-Paul Jones dit. « Mais c’était la première fois que nous restions ensemble. Avant, nous enregistrions dans des studios… et c’était toujours un hôtel, un studio, un hôtel, un studio. Nous n’avions jamais été au même endroit et y avions des installations d’enregistrement. était vraiment une nouvelle façon de travailler pour nous, et je pense que c’était une très bonne façon. Nous avions juste cette immense vieille pièce avec une grande cheminée avec tout l’équipement mis en place. Et vous pouviez simplement vous promener et commencer des choses si personne était là, ou si quelqu’un d’autre se présentait, il y aurait un peu de confiture. Il y avait de la musique d’une manière ou d’une autre tout le temps, ce qui, comme vous pouvez le voir par le résultat, a plutôt bien fonctionné. «

Cette approche non conventionnelle (pour l’époque) a donné au groupe plus de liberté pour capturer des performances spontanées et des moments d’inspiration. De l’écriture de « Stairway to Heaven », Plante se souvient : « J’étais assis à côté de Jimmy devant le feu de Headley Grange. Il avait écrit cette séquence d’accords et me la jouait. Je tenais un crayon et du papier et tout à coup ma main écrit les mots » Il y a une dame qui est sûre que tout ce qui brille est de l’or… » Je me suis assis là, j’ai regardé les mots et j’ai presque sauté de mon siège. Avec le recul, je suppose que je me suis assis au bon moment. »

Le groupe a également trouvé des moyens d’utiliser l’acoustique de Headley Grange à leur avantage. Le plus célèbre, le batteur John Bonham a été enregistré en train de jouer « Quand la levée se brise » dans le hall d’entrée formel de la maison à l’aide de microphones suspendus à proximité dans un escalier. Aujourd’hui, c’est l’un des sons de batterie les plus célèbres au monde et a été échantillonné d’innombrables fois par des artistes de plusieurs genres, y compris Beyoncé, GARÇONS BÊTES, ATTAQUE MASSIVE, J. Cole, Björk et Eminem.

Une fois les morceaux de base de l’album terminés, le groupe est retourné à Londres pour enregistrer « Stairway to Heaven » et ajouté des overdubs au matériel de Headley à Studios de l’île. Peu après, Page s’est rendu à Los Angeles pour travailler sur le mix initial de l’album à Son du coucher du soleil studios avant de retourner plus tard à Studios de l’île pour un mélange supplémentaire. Le mix final a ensuite été retardé jusqu’en juillet pour accueillir les tournées de printemps et d’été du groupe.

L’une des parties les plus mémorables de la pochette de l’album était les quatre symboles utilisés sur la pochette intérieure et l’étiquette de l’album pour représenter les quatre membres du groupe.

« Il y avait un très joli petit livre de signes et de symboles », Jean-Paul Jones dit. « Alors, nous avons décidé de choisir nos symboles dans ce livre appropriés à chaque membre. Alors, Bonzo [John Bonham] et je suis parti consciencieusement, et nous avons en fait choisi des symboles qui étaient un peu à l’opposé les uns des autres graphiquement, ce qui était assez étrange. Et puis, bien sûr, Robert et Jimmy conçu le leur. Ils avaient tous leurs propres significations personnelles. »

Célèbre, l’album sans titre a été publié sans texte sur les couvertures avant ou arrière, y compris le nom du groupe ou un titre d’album – une idée radicale à l’époque.

« Après la sortie et le succès du troisième album, nous recevions toujours des critiques négatives sur les albums et les concerts dans certaines revues spécialisées en Amérique », Page rappelle. « Et même après le troisième album, on disait que nous étions » un battage médiatique « et une chose et une autre. C’était légèrement aggravant. Il semblait que ce serait une proposition intéressante de sortir un album sans aucune information sur pas du tout… et voyez comment il se vendrait. »

« La couverture signifie tout ce que les gens veulent y lire. » mentionné John Bonham autour de la sortie de l’album. « Pour moi, cela signifie : ‘Je préfère vivre dans une vieille maison qu’un immeuble.’ Mon point de vue personnel est que l’album est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Je l’adore. C’est le quatrième album et c’est la prochaine étape dans laquelle nous étions au moment de l’enregistrement. Tous les albums ont été différents et à mon avis cela est le meilleur et ce n’est pas essayer d’être grosse tête ou flash. »

En 1968, Page formé LED ZEPPELIN, l’un des groupes les plus influents, innovants et réussis de la musique moderne, ayant vendu plus de 300 millions d’albums dans le monde. Le groupe renaît des cendres de LES OISEAUX, lorsque Page apporté Plante, Bonham et Jones faire une tournée en tant que LES NOUVEAUX GARDIENS. En 1969, LED ZEPPELIN a sorti son premier album éponyme. Cela a marqué le début d’un règne de 12 ans, au cours duquel le groupe était largement considéré comme le groupe de rock le plus grand et le plus innovant au monde.

LED ZEPPELIN continue d’être honoré pour son rôle central dans l’histoire de la musique. Le groupe a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 1995, a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award en 2005, et un an plus tard, a reçu le Prix ​​de musique polaire à Stockholm. Membres fondateurs Page, Plante et Jones – de même que Jason Bonham, le fils de John Bonham — est monté sur scène à l’O2 Arena de Londres en 2007 pour présenter un concert hommage à Ahmet Ertegun, un ami cher et Records de l’Atlantique‘ fondateur. Le groupe a été honoré pour sa contribution à vie à la culture américaine au Kennedy Center Honors en 2012. En janvier 2014, le groupe a remporté son tout premier Grammy récompense en tant que « Jour de fête », qui a capturé leur performance en direct au Ertégun concert hommage, a été nommé « Meilleur album rock ».