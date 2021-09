Le quatrième chèque de relance arrive à des millions d’Américains – .

Tout au long de la pandémie, les Américains qui travaillent dans certaines industries essentielles ont reçu des éloges en tant que « héros », pour avoir fait les travaux qui permettent à la plupart d’entre nous de continuer à vivre la vie que nous voulons vivre. Et jusqu’ici, c’est plus ou moins là où la reconnaissance s’est arrêtée. Ces travailleurs de l’alimentation, par exemple, ont dû continuer à poinçonner tout au long de la crise sanitaire, incapables de profiter de la commodité d’un scénario de travail à domicile. Bientôt, cependant, leur travail pourrait être récompensé par quelque chose que l’on pensait auparavant insaisissable pour la plupart d’entre nous : un quatrième paiement de relance.

Des dizaines de millions de troisièmes chèques de relance ont été émis plus tôt cette année, à la suite de l’adoption de la loi de relance de 1,9 billion de dollars en mars. Les chances sont minces qu’un quatrième contrôle de relance soit largement disponible pour la plupart des Américains de sitôt. Cependant, voici ce qui se passe et qui est sur le point de recevoir l’un de ces nouveaux paiements – qui, surtout, ne proviennent pas de l’IRS.

Bientôt le quatrième paiement de relance

L’IRS fonctionne normalement comme une puissante agence de recouvrement. Malgré cela, il a été à l’origine des trois précédents contrôles de relance de l’ère pandémique. Ainsi que le distributeur des six paiements de crédit d’impôt pour enfants envoyés mensuellement jusqu’en décembre.

Cela nous amène à ce nouveau chèque auquel certains travailleurs ont droit.

Le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack, a annoncé il y a quelques jours ce paiement de secours en cas de pandémie. Cela fait partie d’un effort plus important de 700 millions de dollars pour aider les travailleurs agricoles et alimentaires. En conséquence, un paiement unique de 600 $ sera versé aux travailleurs agricoles et à la main-d’œuvre américaine de l’emballage de viande.

Une partie des 700 millions de dollars, totalisant jusqu’à 20 millions de dollars, servira également à aider les employés des épiceries.

Plus de détails

Contrairement aux contrôles de relance précédents, ces nouveaux paiements ne proviendront pas non plus de l’IRS. Ils proviendront plutôt d’agences d’État, d’organisations à but non lucratif et de gouvernements tribaux.

L’agence de Vilsack distribuera les fonds à ces groupes à distribuer. Et, selon le secrétaire lui-même, son agence donnera la priorité aux bailleurs de fonds qui ont fait leurs preuves en matière de réactivité, par exemple, aux travailleurs migrants. “Nos ouvriers agricoles, nos travailleurs de l’emballage de viande et nos épiciers ont surmonté des défis sans précédent et ont pris des risques personnels importants pour s’assurer que les Américains puissent nourrir et subvenir aux besoins de leur famille tout au long de la pandémie”, a déclaré Vilsack dans un communiqué de presse.

On ne sait pas encore combien de chèques les épiciers obtiendraient.

En attendant, n’oubliez pas : d’autres paiements de relance au-delà de ces nouveaux sont déjà à venir. Il y aura trois autres paiements de crédit d’impôt pour enfants, ce qui donnera aux parents admissibles quelques centaines de dollars supplémentaires chaque mois.

Les prochains de ces paiements arriveront le 15 octobre, le 15 novembre et le 15 décembre. À ce stade, les chèques doivent expirer – juste au moment où une année électorale de mi-mandat commence.