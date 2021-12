Le quatrième chèque de relance arrive pour Noël si vous vivez dans ces États

C’est la saison pour plus de paiements de relance. Pour des millions d’Américains, un quatrième chèque de relance arrive bientôt. Mais malheureusement, cela ne viendra pas nécessairement du gouvernement fédéral. Même s’il a déjà été à l’origine d’un peu plus d’une demi-douzaine de contrôles de relance cette année.

Non, les initiateurs cette fois sont les gouvernements des États comme l’Illinois et la Californie. Dans l’Illinois, les législateurs ont proposé un nouveau chèque de relance dans le premier. Et en Californie, un autre lot de chèques de relance d’une valeur allant jusqu’à 1 100 $ a commencé à sortir la semaine dernière. Bien sûr, nous avons tous les détails ci-dessous.

Quatrième contrôle de relance à venir maintenant

Un gros plan de contrôle de stimulus est affiché. Source de l’image : Roman Lipovskiy/Adobe

Commençons par la seconde moitié de cette introduction – de nouveaux chèques sont maintenant envoyés aux résidents de Californie.

Cette nouvelle série de paiements dans le cadre de l’initiative Golden State Stimulus II de Californie profitera à des millions de résidents de l’État. On estime à neuf millions de Californiens, pour être exact. « Les contribuables qui ont un revenu brut ajusté en Californie de 1 $ à 75 000 $ pour l’année d’imposition 2020 – et qui (ont déposé) leur déclaration de revenus d’État avant le 15 octobre 2021 – sont éligibles au Golden State Stimulus II », le site Web de la California Franchise Tax Le conseil explique.

Les fonds fédéraux de lutte contre la pandémie de l’État, ainsi qu’un excédent budgétaire de 75,7 milliards de dollars de l’État, financent ces contrôles. L’État a alloué 480 millions de dollars à l’effort Golden State Stimulus II. Et la commission des impôts sur les franchises est l’agence qui envoie tout cela.

D’autres paiements à venir

Pendant ce temps, d’autres paiements de relance connexes sont également imminents de la part du gouvernement fédéral.

Le 15 décembre, par exemple, le sixième et dernier crédit d’impôt pour enfants s’éteindra. Celui-ci sera généralement de quelques centaines de dollars par enfant admissible dans un ménage. Cependant, certains Américains obtiendront beaucoup plus que cela.

En effet, pour certains bénéficiaires, le paiement de relance de décembre sera en fait leur premier chèque de crédit d’impôt pour enfants.

Pour diverses raisons, certaines personnes se sont inscrites en retard pour obtenir le paiement anticipé du crédit d’impôt pour enfants cette année. Et donc, au lieu d’un sixième chèque offrant la dernière tranche d’un paiement global pouvant aller jusqu’à 1 800 $ par enfant éligible ? Ces parents recevront un paiement forfaitaire pour le montant total des six chèques en décembre.

« Un impact positif »

Les législateurs de l’État républicain de l’Illinois ont également proposé un nouveau chèque de relance. Selon une station d’information locale, le plan prévoit des chèques de relance de 200 $ aux résidents de l’État gagnant moins de 75 000 $. Et des chèques de 400 $ pour les déclarants conjoints qui gagnent moins de 150 000 $.

Le plan aurait coûté à l’État environ 1,4 milliard de dollars. Selon un rapport de la WCIA, le représentant de l’État Tom Demmer (R-Dixon) a déclaré qu’il souhaitait que l’État utilise à cette fin une partie de ses 8 milliards de dollars d’aide au COVID-19 provenant du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars.

« 400 $ ne feront pas disparaître tous les problèmes, mais cela pourrait avoir un impact positif », a déclaré Demmer à une station d’information. «Cela pourrait être une semaine ou deux supplémentaires d’épicerie. Il pourrait s’agir de quelques dollars supplémentaires (dollars vers) des factures de services publics. Et cela pourrait faire la différence entre pouvoir acheter de nouvelles chaussures ou un nouveau manteau d’hiver pour vos enfants.

