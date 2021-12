Le quatrième chèque de relance arrive pour Noël

C’est la saison – à la fois pour la joie des Fêtes, ainsi que pour une quantité abondante d’argent de relance. Alors que le dernier mois de 2021 tire à sa fin, les liquidités d’urgence ne manqueront pas pour des millions d’Américains. Dont certains équivalent à un quatrième contrôle de relance, même, alors que la réponse d’urgence à la pandémie de coronavirus se poursuit sans relâche.

Si nous prenons un instant de recul pour considérer cette année, les efforts de relance ont en fait été si vastes et si extraordinaires, il est presque difficile de croire que, en janvier ? Nous étions encore à des mois de l’idée même d’un troisième contrôle de relance étant une réalité. Et la série de paiements de crédit d’impôt pour enfants à six chèques, bien sûr, ne s’est concrétisée que des mois après l’adoption en mars de la loi de 1,9 billion de dollars qui a rendu possible le contrôle de relance n ° 3. Pendant ce temps, alors que nous nous rapprochons des derniers jours de 2021, voici un aperçu de certains des derniers paiements de 2021 – qui pourraient même constituer une sorte de surprise liée à la relance pour certaines personnes.

Paiements de relance surprise

Une main est représentée tenant un chèque de relance et une enveloppe. Source de l’image : Jason Raff/Adobe

Pour certaines personnes, la surprise n’est pas le chèque lui-même, mais plutôt sa taille.

Prenez le paiement du crédit d’impôt pour enfants de décembre, par exemple. La plupart des chèques émis par l’IRS seront pour le montant standard. Quelques centaines de dollars, par enfant admissible. Certaines familles, cependant, n’auront commencé à recevoir ces chèques qu’en décembre.

Si c’est vous, et si vous vous êtes inscrit avant le 15 novembre ? L’IRS va en fait vous envoyer une sorte de contrôle de rattrapage ce mois-ci.

Ce qui a pris six chèques à d’autres familles, reviendra à d’autres sous la forme d’un paiement forfaitaire de rattrapage. C’est un moyen de s’assurer que même les retardataires, pour ainsi dire, reçoivent toujours l’argent qui leur est dû – jusqu’à 1 800 $, par enfant admissible, via ces rattrapages forfaitaires. Soit dit en passant, les sixième et dernier chèques sortiront le 15 décembre. Également ce mois-ci, sur une note connexe, nous pourrions apprendre que ces chèques seront prolongés jusqu’en 2022.

Quatrième contrôle de relance dans certains États

La vague de chèques de relance à venir aux alentours de Noël comprend également des paiements provenant d’autres sources, pas seulement du gouvernement fédéral.

Des États comme le Maine, par exemple, envoient des chèques aux résidents. Dans cet État, un paiement unique d’une valeur de 285 $ va à plus de 500 000 résidents. Ces chèques sont émis par vagues jusqu’à la fin de l’année.

Idem en Californie, où le Golden State Stimulus II verse aux résidents jusqu’à 1 100 $. De même, en Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a proposé une autre série de paiements de 1 000 $ aux enseignants.

Paiements majorés

Pendant ce temps, la fin décembre marque également la fin de ce que l’on appelle les paiements « plus-up ». Fondamentalement, l’IRS les décrit comme des « paiements supplémentaires pour les personnes qui…

L’IRS les envoie jusqu’au 31 décembre. Soit dit en passant, les paiements pourraient également inclure une situation dans laquelle le revenu d’une personne a baissé en 2020 par rapport à 2019, ou une personne avait un nouvel enfant ou une personne à charge figurant sur sa dernière déclaration de revenus, parmi d’autres situations.