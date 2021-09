Le quatrième chèque de relance de 1 000 $ arrive si vous vivez dans cet état • .

Nous avons enfin une réponse à une question que tout le monde se pose depuis l’adoption de la loi de relance de 1 900 milliards de dollars. Celui qui a rendu possible une troisième vague de paiements de relance de 1 400 $. Quelque six mois plus tard, et avec la pandémie toujours en cours? Il est naturel de se demander s’il y aura un quatrième contrôle de relance. Allons-nous en effet encore recevoir un autre paiement, ou le chèque n°3 était-il terminé ?

Malheureusement, la réponse est un peu plus insatisfaisante qu’un simple oui ou non. Un quatrième chèque sera en effet disponible, mais cela dépend de votre lieu de résidence aux États-Unis.

Y aura-t-il un quatrième contrôle de relance?

Des chèques de relance d’une valeur de 1 000 $, par exemple, sont envoyés cette semaine à un sous-ensemble de résidents du Connecticut. Cela fait partie du plan de « retour au travail » de cet État.

Annoncé il y a quelques mois, le plan de «retour au travail» du gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, offre aux candidats éligibles qui certifient leur réintégration dans le marché du travail après huit semaines de chômage de longue durée un chèque de 1 000 $. Le Coronavirus Relief Fund de l’État soutient ces paiements, qui devraient être versés à environ 10 000 bénéficiaires.

Lamont a annoncé plus tôt cette semaine le premier tour de ces chèques de relance de 1 000 $. Ils s’adressent à plus de 1 500 candidats admissibles, parmi le groupe initial de travailleurs participant à ce programme. Selon son bureau, environ 10 millions de dollars ont été alloués. « De nombreux travailleurs qui ont été déplacés au cours des premiers mois de la pandémie et confrontés au chômage de longue durée réintègrent maintenant le marché du travail et commencent à se reconstruire », a déclaré le gouverneur Lamont. «Ce paiement de prime unique aidera certains de ces travailleurs à payer les choses essentielles dont ils ont besoin pour retourner au travail, y compris la garde d’enfants.»

Les États n’ont pas à attendre le gouvernement fédéral

Pendant ce temps, la question de savoir s’il y aura ou non un quatrième chèque de relance présuppose souvent que sa source proviendrait du niveau fédéral. Mais rien n’empêche les États individuels de prendre des mesures comme celle-ci. Le Connecticut en est un exemple.

D’autres États, dont la Californie, envoient également ces paiements. Ce qui, encore une fois, équivaut à un quatrième chèque de relance pour de nombreux résidents.

Le programme californien Golden State Stimulus, par exemple, fournira 5,7 millions de chèques de relance supplémentaires aux résidents de la région. Des paiements uniques de 600 $ sont versés aux ménages qui ont obtenu le crédit d’impôt sur le revenu gagné en Californie (EITC) pour 2020. En outre, les contribuables disposant d’un numéro d’identification fiscale individuel (ITIN) qui n’ont pas reçu de chèques de relance de 1 200 $ au printemps dernier ou de 600 $ de paiements fédéraux plus tôt cette année, l’État recevra également 600 $ de paiements.

En outre, tous les contribuables ITIN qui sont également admissibles à l’EITC californien recevront un total de 1 200 $.