Le quatrième contrôle de relance arrive maintenant si vous vivez dans cet état

Voici un témoignage à quel point les gens veulent un nouveau chèque de relance en ce moment. Une pétition Change.org appelant à des chèques de relance de 2 000 $ chaque mois jusqu’à la fin de la pandémie est sur le point d’atteindre 3 millions de signatures. C’est un exemple parmi tant d’autres de la façon dont les gens de tout le pays espèrent beaucoup recevoir un nouveau paiement bientôt. Et certains d’entre eux le feront en fait – dès cette semaine, grâce aux efforts de contrôle de relance de la Californie.

Des paiements de stimulation pouvant atteindre 1 100 $ sont envoyés aux résidents du Golden State. Les dépôts directs ont en fait commencé à la fin octobre, suivis des chèques papier plus tard. Ce dernier processus a commencé le 1er novembre, vous devriez donc certainement en recevoir un par la poste cette semaine si vous ne l’avez pas encore fait. En supposant que vous êtes un bénéficiaire admissible, bien sûr.

Les chèques de relance californiens arrivent cette semaine

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, illustré. Source de l’image : ZUMAPRESS.COM/Mega

Ce que la Californie entreprend ici est considéré comme le plus gros rabais fiscal de l’histoire des États-Unis. Au total, près de 70 % de la population de l’État devrait recevoir un chèque d’au moins 600 $ dans le cadre du programme Golden State Stimulus II de Californie.

Le premier tour des chèques comprenait quelque 600 000 paiements. Ils ont été distribués aux résidents californiens éligibles à la fin du mois d’août. Pendant ce temps, un deuxième lot a envoyé des chèques à environ 2 millions de résidents californiens. Ils sortent maintenant toutes les deux semaines. Et les paiements représentent une sorte de quatrième paiement de relance pour de nombreux résidents de l’État.

« Le plan de retour de la Californie se concentre sur l’aide à ceux qui en ont le plus besoin et sur des investissements majeurs pour relever les défis les plus persistants de l’État », a expliqué le bureau de Newsom cet été. «Le plan offre un allégement monétaire immédiat aux familles et aux entreprises de la classe moyenne les plus durement touchées par la pandémie, créant le plus grand remboursement d’impôts d’État de l’histoire américaine et le plus grand programme d’aide aux petites entreprises du pays.»

Encore plus de chèques arrivent

Il faut le dire : cela s’inscrit également dans le contexte d’un effort de crédit d’impôt pour enfants toujours en cours. Ce qui pousse des vagues de chèques mensuels aux Américains à travers le pays, pas seulement en Californie.

À cette fin, l’avant-dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants arrivera dans une semaine seulement, le 15 novembre. Après cela, le dernier paiement de la série de six chèques arrivera le 15 décembre.

Ces chèques donnent aux parents d’enfants admissibles quelques centaines de dollars par enfant. L’administration Biden a fait pression pour inclure une prolongation d’un an de ces contrôles dans la législation bloquée du Congrès Build Back Better. Si cette disposition figure dans le projet de loi? Les paiements mensuels de 250 $ et 300 $ par enfant admissible se poursuivraient mensuellement tout au long de 2022.

Les conditions d’admissibilité seraient probablement les mêmes également. Mais cela dépend toujours de l’adoption finale de la législation, et les détails pourraient changer.