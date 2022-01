Le quatrième résident de The Villages en Floride, épris de Trump, arrêté pour fraude électorale présumée

L’insistance de Trump sur le fait que les élections de 2020 ont été truquées contre lui est un mensonge qu’il a poussé si intensément qu’il a conduit à l’émeute du 6 janvier au Capitole, et c’est un mensonge que nombre de ses partisans corroborent encore aujourd’hui. Bien qu’il y ait eu peu de preuves de fraude électorale, quelques cas ont été récemment découverts, mais avec une torsion : ils se sont produits dans une communauté de retraités pro-Trump. La quatrième arrestation d’un résident de la communauté, celui-ci, un homme de 64 ans nommé Charles Franklin Barnes, a récemment eu lieu.

Les résidents ont été pris en flagrant délit après avoir été exposés par un e-mail, et ClickOrlando a déclaré ceci : . » L’expéditeur anonyme a déclaré que « je pense que si des centaines de personnes signent des déclarations sous serment qu’elles ont constaté des irrégularités électorales, les gens devraient au moins essayer de vérifier. »

JUST IN: Un quatrième résident de The Villages, en Floride, vient d’être arrêté pour fraude électorale pour avoir déposé plus d’un bulletin de vote lors d’une élection. Cela s’ajoute aux 3 partisans de Trump dans cette communauté qui ont été arrêtés auparavant. Rencontrez Charles Franklin Barnes, 64 ans. pic.twitter.com/B4qUZZW36y – No Lie avec Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) 5 janvier 2022

Il est intéressant de noter qu’après tout ce temps de recherche, lorsque la fraude électorale a été réellement découverte, c’était en faveur de Donald Trump, qui a insisté sur le fait que ce sont en fait les électeurs de Biden qui trichaient le système. La communauté des retraités des villages de Floride est la première fois qu’une preuve réelle est découverte de quiconque votant dans plusieurs États, comme Barnes l’a fait avec plusieurs autres membres de la communauté d’extrême droite.

La partie triste de l’histoire est vraiment que, bien que cette fraude électorale soit rare et qu’elle tourne dans le sens inverse dont beaucoup l’accusent, en fin de compte, elle a été révélée non pas par des procédures électorales ou des audits approfondis, mais par le courrier électronique de un étranger utile et anonyme.

