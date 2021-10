LE QUATRIÈME TOURNANT : Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas !

de l’état de la nation :

Les gens, ce que nous vivons ou assistons tous est une conspiration criminelle hautement préméditée et organisée pour commettre un génocide mondial, déclencher un effondrement national, imposer un programme transhumaniste à l’ensemble de la race humaine et affaiblir de manière permanente les éléments non coopératifs de l’humanité.

Il devrait être intuitivement évident pour tout le monde à présent qu’un plan aussi « hautement organisé » pour commettre un génocide mondial – IN BROAD DAYLIGHT – est sur la planche à dessin depuis plusieurs décennies.

Et, que le « Principe d’Organisation Central » de ces puissances terrestres qui résident au sommet de l’apogée de cette conspiration criminelle n’est rien de moins qu’une domination mondiale totale.

À la lumière de cette dure réalité, chaque habitant de la planète Terre devrait être parfaitement conscient que l’humanité est désormais pleinement engagée dans la dernière bataille de la guerre finale entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres.

Compte tenu de ce qui est vraiment en jeu, il n’a jamais été aussi impératif que les patriotes vertueux parmi les États-Unis comprennent qui est le véritable ennemi. En l’absence de cette compréhension nette et claire, cette guerre historique ne peut même pas être menée.

Au vu des informations vitales fournies par l’exposé précédent, les gens doivent comprendre correctement que gagner cette guerre nécessitera un effort herculéen et un degré de sacrifice extraordinaire POUR CHACUN DE NOUS.

Rien de vraiment bon et durable n’a jamais lieu sur ce plan d’existence terrestre sans sacrifice – UN VRAI SACRIFICE. Cela est particulièrement vrai à la toute fin de l’âge comme nous nous trouvons maintenant.

Cette race humaine actuelle est maintenant confrontée à un défi qui lui est propre. En fait, chaque nation, à des degrés divers, a considérablement compromis ses valeurs fondamentales et ses principes fondamentaux de gouvernance juste par peur extrême et irrationnelle. Une situation aussi inacceptable ne peut tout simplement pas perdurer.

Par conséquent, les citoyens du monde entier subissent maintenant des blocages encore plus draconiens et des mandats de vaccin mortels. Chacun de ces diktats illégaux et tyranniques sont des attaques directes contre la souveraineté personnelle de chaque citoyen, ainsi que des invasions de la souveraineté nationale parce qu’elles sont secrètement imposées par des puissances étrangères de l’extérieur du gouvernement de chaque pays.

Notre seul espoir repose sur le MOUVEMENT POUR LA SOUVERAINETÉ

Alors, où allons-nous avec ce morceau critique de révélation et de réalisation ?

Alors que la cabale mondialiste du Nouvel Ordre Mondial et leurs Un gouvernement mondial semblent être le véritable ennemi ici, le premier ennemi que nous devons affronter sur ce champ de bataille cosmique, c’est nous-mêmes. Car ce n’est qu’en affrontant et en traversant les peurs et les angoisses qui nous défient tous que nous pourrons accéder au champ de bataille plus vaste qui prend rapidement forme dans le monde.

Pour tous ceux qui sont prêts à examiner de près à quoi ressemble ce champ de bataille beaucoup plus grand, l’essai approfondi et crucial suivant présente tout en détail graphique. Cet essai est tellement urgent pour que chacun d’entre nous comprenne parfaitement que nous ne pouvons exagérer la nécessité de l’envoyer partout. Postez-le partout. Extrayez-le, copiez-le, envoyez-le par e-mail. Sortez-le comme vous le pouvez aujourd’hui, pas demain.

C’EST LE QUATRIÈME TOUR : QU’ATTENDEZ-VOUS ?!

En terminant, pour citer le lien ci-dessus :

« Nous sommes au milieu d’une guerre civile, avec seulement le méchant qui mène la bataille contre la Constitution, nos libertés, nos libertés et les normes sociétales qui ont formé le fondement de notre pays depuis 1776. Jusqu’à présent, il y a eu peu à ne pas repousser les gentils. Le résultat de ce quatrième tournant dépend de la volonté d’une minorité d’Américains dissidents et partageant les mêmes idées de se lever et d’empêcher ces hommes malfaisants de transformer notre pays en un techno-goulag tyrannique de l’oppression.

Cher lecteur, où en êtes-vous exactement dans ce combat final jusqu’à l’arrivée ? Si vous lisez toujours cet article, vous êtes certainement du bon côté du champ de bataille. Cependant, il n’a jamais été aussi essentiel pour la cause – la seule CAUSE qui compte actuellement pour chaque être humain – de faire de son mieux pour entrer sur votre champ de bataille, peu importe où il se trouve ou à quel point il est dangereux.

