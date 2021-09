Le quatrième trimestre 2021 monte en flèche, alors que les revenus dépassent les 570 millions de dollars – WWD

L’activité de Stitch Fix est en plein essor, alors que les bénéfices du quatrième trimestre fiscal ont révélé une augmentation des revenus, à 571,2 millions de dollars, et une base de clients actifs en expansion.

La société de commerce électronique de mode a dépassé les attentes de revenus de 548 millions de dollars et le bénéfice de 19 cents par action a largement dépassé les 13 cents attendus par les analystes. Les clients actifs ont atteint près de 4,2 millions, marquant une croissance de 18 % en glissement annuel.

Wall Street a récompensé la société en catapultant les actions en hausse de plus de 17% dans les échanges après les heures normales.

Elizabeth Spaulding, PDG, a attribué ce succès à « la force de notre activité haut de gamme grâce à notre offre fixe et d’achat direct. Dans l’ensemble au quatrième trimestre, nous avons généré 571 millions de dollars de revenus nets, soit une croissance de 29 % par rapport au quatrième trimestre 2020, ainsi qu’un EBITDA ajusté de 55 millions de dollars.

Elle pense que la dernière année et demie – essentiellement, les premières phases de l’ère COVID-19 – « a inauguré une nouvelle ère pour la vente au détail de vêtements et de chaussures, faisant passer notre catégorie d’environ 25 % des ventes en ligne à près de 40 % en ligne avec un , et nous pensons que le changement de comportement des consommateurs est permanent.

En décodant cela, Stitch Fix a profité énormément de l’essor des achats en ligne, en particulier compte tenu de l’accent mis sur la technologie.

“En raison de ce changement et de notre concentration proactive sur l’innovation, cette période a été un moment galvanisant pour Stitch Fix alors que les consommateurs s’adaptaient”, a-t-elle poursuivi. « Nous avons intentionnellement et avec succès capturé une part démesurée du marché de l’habillement perturbé en tirant parti de nouvelles innovations de produits, en faisant évoluer notre assortiment et en utilisant notre expérience personnalisée pour migrer davantage de clients dans notre écosystème. »

Il est intéressant de noter que l’une des dernières mises à jour de l’entreprise était assez importante lors de l’appel: le nouveau service Freestyle de Stitch Fix, qui n’a été dévoilé que ces dernières semaines – trop tard pour que ses effets fassent grimper les chiffres.

Mais la société a planté la graine de ce qu’elle considère comme une croissance future avec cette annonce.

En réalité, Freestyle n’est pas entièrement nouveau, mais une évolution de son activité d’achat direct existante, sauf qu’elle est maintenant déchaînée pour tout le monde, pas seulement pour les abonnés. Le service organise de manière fonctionnelle un flux d’achat personnalisé de produits en fonction des préférences de style à partir d’un quiz, de l’historique des achats, de la coupe et de la taille. Stitch Fix le considère vraiment comme une passerelle pour attirer plus de consommateurs dans son giron.

À certains égards, cela rapproche un peu plus l’entreprise, dont l’activité a été construite sur un modèle d’abonnement alimenté par l’intelligence des données, du commerce électronique traditionnel. Mais il y a une torsion : Freestyle n’est pas basé sur la recherche, la manière typique de rechercher un produit, basée sur des mots-clés. Cela signifie qu’il peut y avoir un élément de risque si les gens ne voient pas ce qu’ils veulent.

L’entreprise s’engage à faire en sorte que cela ne se produise pas, en se concentrant sur ses données et ses algorithmes pour générer plus d’intelligence de la mode. Il prévoit également un certain nombre d’expansions, telles que l’ajout de plus de marques, la promotion de plus de publicité – y compris le marketing d’influence, en particulier l’utilisation de stylistes comme influenceurs, comme il l’a testé au Royaume-Uni – pour accroître la notoriété et ajouter des catégories de produits supplémentaires.

“Aujourd’hui, nous sommes une entreprise largement basée aux États-Unis avec une forte concentration sur les hauts et les bas, représentant plus de 75 pour cent de nos ventes, mais seulement 30 pour cent de nos catégories de vêtements pertinentes”, a ajouté Spaulding. « Nous nous concentrons actuellement sur des prix abordables et intermédiaires, vendus via un large assortiment de marques exclusives et nationales. Nous étendons maintenant notre gamme plus large de marques et de prix, et investissons davantage dans les catégories de produits où nous voyons un succès prometteur pour Freestyle et Fix Preview, à savoir les chaussures, les robes, les vêtements d’extérieur, les accessoires et les vêtements de nuit et de détente.

“Ces catégories de produits représentent 90 milliards de dollars sur le seul marché féminin américain, et nous avons déjà commencé à voir des taux de croissance plus élevés dans des catégories, comme les robes, pour notre expérience Freestyle, par rapport aux correctifs”, a-t-elle ajouté.

Stitch Fix ne compte pas uniquement sur Freestyle ou sur les modifications apportées à l’assortiment, ni n’abandonne le service d’abonnement qui a construit l’entreprise. La société prévoit un investissement continu dans Fix Preview, le service qui permet aux abonnés de vérifier les articles avant leur expédition, et elle pousse également sur de nouveaux modèles, comme la consignation et le Drop Ship. Sur les deux derniers, Spaulding a noté que « nous avons eu plusieurs programmes bêta dans les deux, et nous sommes vraiment en mode build. [We] avoir l’infrastructure, les outils du fournisseur, la capacité d’automatiser les capacités pour pouvoir donner pleinement vie à cela.

Tous ces différents aspects de l’entreprise s’informeront mutuellement pour créer une matrice de données de mode, de comportements d’achat et de préférences qui, espère l’entreprise, maintiendront les gens obsédés par sa proposition de mode.