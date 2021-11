Le quatuor barcelonais est en forme pour le match de Ligue des champions

Tout semblant de bonne nouvelle est considéré comme une excellente nouvelle à Barcelone ces derniers temps. Cette semaine, la nouvelle que nous gardons est qu’un groupe de joueurs de Barcelone qui ont subi des coups sont tous considérés comme aptes pour le match de Ligue des champions de cette semaine contre le Dynamo Kiev.

Ansu Fati, Ousmane Dembele, Frenkie de Jong et Ronald Araujo se sont tous entraînés et ont le feu vert pour reprendre la forme physique le jour du match.

Les quatre joueurs sont tous dans l’équipe pour le match que le Barça doit gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Catalans ont pris les trois points lors du match retour avec Gerard Pique marquant lors d’une victoire 1-0 au Camp Nou. .

Comme nous l’avons vu récemment, Barcelone a besoin de toute l’aide possible lors de l’attaque. Donc, Dembele et Fati étant tous les deux en forme, c’est une excellente nouvelle. De Jong être en forme est d’une aide évidente et personne n’a besoin de moi pour dire à quel point il est important au milieu de terrain de Barcelone.