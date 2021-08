Le quatuor de Man Utd se prépare à de méga augmentations de salaire alors que Solskjaer joue la carte d’as de Pogba

in

Ole Gunnar Solskjaer prévoit d’assurer l’avenir à long terme de Manchester United en récompensant quatre étoiles avec de nouveaux accords – et il reste à espérer qu’ils pourront toujours persuader Paul Pogba de s’engager dans un nouvel accord.

Les Diables Rouges ont débuté la saison 2021/22 de la meilleure des manières avec une déroute 5-1 de Leeds. La victoire – grâce à un triplé de Bruno Fernandes – donnera l’espoir que United pourra mettre fin à ses cinq ans d’attente pour remporter un trophée.

Solskjaer a été récompensé pour ses progrès à United avec un nouveau contrat exceptionnel de sa propre. Cela lui offre sécurité et stabilité alors qu’il envisage de réduire l’écart avec les champions de Manchester City.

Maintenant, le patron de United est confiant de lier quatre de ses débuts les plus importants à de nouveaux accords. Selon The Sun, Bruno Fernandes, Harry Maguire, Luke Shaw et Marcus Rashford sont tous en ligne pour une augmentation des salaires.

Le premier à l’ordre du jour est l’homme vedette, Fernandes. En provenance du Sporting Lisbonne en janvier 2020, il a été une révélation à Old Trafford. En 81 apparitions pour le club, il a déjà 43 buts à son actif – un taux de frappe supérieur à 1 sur 2. Il a également réalisé 25 passes décisives pendant cette période, ce qui équivaut à 68 buts en 81 matchs pour le club.

Et bien qu’il soit sous contrat avec Old Trafford jusqu’en 2026, il ne gagne qu’environ 100 000 £ par semaine. Maintenant, le club cherche à plus que doubler son salaire. En effet, ils déclarent que tout nouvel accord lui rapportera entre 200 000 £ et 300 000 £ par semaine – une récompense appropriée en tant que l’un de leurs hommes vedettes.

Le trio anglais Rashford, Maguire et Shaw gagnent tous entre 180 000 et 200 000 £ par semaine. Maintenant, The Sun affirme qu’ils se verront également proposer des conditions similaires à celles de Fernandes.

Les accords de Rashford et Shaw se terminent tous deux dans deux étés – bien que United conserve des options d’un an. Cependant, la paire peut à la fois s’attendre à une prolongation de leurs accords ainsi qu’à une augmentation.

L’accord de Maguire court actuellement jusqu’en 2025.

Solskjaer reste également déterminé à lier Pogba à un nouvel accord. Son contrat ayant maintenant moins de 10 mois à courir, il y a eu une vague de spéculations sur son avenir ces derniers temps.

Pogba a notifié sa qualité avec l’un de ses meilleurs matchs de tous les temps sous le maillot de United samedi. Avec quatre passes décisives à son actif, il a déjà amélioré son total de trois en Premier League la saison dernière.

De plus, il est également le premier joueur de Manchester United – et seulement le septième au classement général – à réaliser un tel exploit en un seul match de Premier League.

United garde toutefois espoir que Pogba signera un nouvel accord. Des performances comme celle de samedi seront certainement utiles.

De plus, le gourou des transferts Fabrizio Romano insiste sur le fait que les pourparlers se poursuivent entre United et son agent Mino Raiola.

Maintenant, Solskjaer est prêt à jouer une carte d’as en informant Pogba qu’il peut devenir l’homme principal de United. Il veut accorder au milieu de terrain un rôle libre et sans les limitations que Jose Mourinho a imposées à son jeu.

Il informera également le milieu de terrain qu’il pourrait ne pas obtenir la même garantie dans un club comme le PSG ou le Real Madrid. De plus, il renforcera le message à Pogba selon lequel le club se déplace désormais.

Avec Jadon Sancho et Raphael Varane prêts à ajouter au mélange, les espoirs brillent pour une forte poussée pour les trophées à Old Trafford.

Les moments emblématiques de Paul Pogba pour Manchester United, la Juventus et la France

Gary Neville lâche la bombe Pogba

Malgré tout cela, Gary Neville insiste sur le fait qu’il a le fort sentiment que Pogba sera en route l’été prochain.

« Leeds est un adversaire parfait car il joue en tête-à-tête. Manchester United les a séparés », a-t-il déclaré sur Sky Sports.

« Bruno Fernandes et Paul Pogba étaient exceptionnels et c’était un très bon départ de Manchester United.

“C’est un absolu étant donné que si Fernandes et Pogba sont à Manchester United, ils joueront tous les deux.

“Mais je pense que ce que nous verrons, c’est Pogba à gauche d’un trio de tête pour les gros matchs. Et il peut jouer plus profondément dans certains matchs à Old Trafford lorsqu’ils doivent débloquer des équipes. Il créera des occasions.

“Manchester United a besoin d’une saison exceptionnelle de Pogba car il va partir l’été prochain.

«Je pense que Pogba sera enthousiasmé par l’équipe que United construit, mais il a une décision à prendre. Veut-il engager son avenir à Manchester United ?

« S’il s’agit d’un nouveau contrat, ce sera pour trois, quatre ou cinq ans. Et cela signifie que les meilleures années de sa carrière seront à Manchester United.

« Je pense que Paul Pogba a l’ambition de jouer ailleurs – et c’est clair depuis quelques années. Son agent nous l’a dit et je pense qu’il saisira cette opportunité.

“Je pense qu’en ce moment, il va se dire ‘J’aime cette équipe mais je veux aller au Real Madrid ou à Paris’.”

