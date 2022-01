Le Québec et le Canada font de la troisième dose de COVID une exigence pour être « entièrement vacciné »

par Arjun Walia, Le pouls :

Les faits : Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a annoncé jeudi lors d’une conférence de presse que les gens devront avoir trois doses du vaccin COVID-19 afin de se qualifier pour le passeport vaccinal. Réfléchissez à : Pourquoi exigeriez-vous des vaccins alors que toutes les blessures sont signalées ? Pourquoi exiger des vaccins alors qu’ils n’arrêtent pas la transmission du virus ou n’aident pas à protéger le troupeau ? Pourquoi exiger des vaccins alors qu’ils causent énormément de tort à de nombreuses personnes, comme leur capacité à mettre de la nourriture sur la table ?

Le ministre de la Santé du Québec (Canada), Christian Dubé, a récemment annoncé que les utilisateurs du système de passeport vaccinal devront avoir trois doses d’un vaccin COVID-19 pour pouvoir l’utiliser. Le passeport est actuellement requis pour que les personnes puissent utiliser les installations récréatives intérieures et extérieures, comme les gymnases et les pistes de ski, ainsi que pour entrer dans les restaurants, les théâtres et plus encore.

Ceux qui n’ont pas de pass à jour, qui inclura désormais le double jabbed, n’auront accès qu’aux services essentiels, comme les épiceries.

Cela ne devrait pas surprendre, les Émirats arabes unis exigent que tous les citoyens aient un rappel pour accéder à certains services, ainsi qu’Israël et plusieurs autres pays qui ont fait de même.

De nombreux pays, comme le Canada et Israël par exemple, ont déjà commencé à déployer une 4e dose pour les populations vulnérables, et le reste de la population pourrait bientôt être encouragé à recevoir également une quatrième dose.

Une quatrième dose sera-t-elle éventuellement nécessaire ? C’est du moins le modèle que nous avons observé depuis près de deux ans, mais qui sait si « complètement vacciné » sera un objectif en constante évolution. D’après mes interactions, de plus en plus de « personnes complètement vaccinées » semblent en avoir marre de tant de vaccinations en si peu de temps, tandis que la science derrière l’immunité naturelle continue d’être ignorée et non incluse dans la politique de santé.

De plus, les vaccins COVID n’ont pas réussi à arrêter la transmission du virus. C’est quelque chose que nous avons vu tout au long de la pandémie. Il existe d’innombrables exemples et données le montrant, ainsi que des épidémies dans les endroits les plus vaccinés de la Terre. Cela s’est produit avant même l’émergence d’Omicron. Nous savons également que les personnes infectées non vaccinées et vaccinées peuvent porter la même charge virale.

Des données sont constamment publiées par des universitaires soulignant ce fait. Un article récent a été publié soulignant que le nombre de personnes non vaccinées qui doivent être exclues d’un environnement pour éviter une transmission de COVID est extrêmement élevé et négligeable. L’étude n’a même pas pris en compte l’immunité déjà développée dans une grande partie de la population.

Les auteurs expliquent,

Bien que les vaccins contre le SRAS-CoV-2 soient bénéfiques, les NNE élevés suggèrent que l’exclusion des personnes non vaccinées a des avantages négligeables pour réduire les transmissions du SRAS-CoV-2 dans de nombreuses juridictions à travers le monde. En effet, les personnes non vaccinées ne courent probablement pas de risque important – en termes absolus – de transmettre le SRAS-CoV-2 à d’autres dans la plupart des types de contextes (à la mi-novembre 2021). C’est pourquoi tant de personnes non vaccinées doivent probablement être exclues pour éviter un événement de transmission. Évaluation du nombre de personnes non vaccinées à exclure pour prévenir les transmissions du SRAS-CoV-2

On peut affirmer que les vaccins COVID protègent les individus contre les symptômes graves et l’hospitalisation, mais étant donné que les personnes en bonne santé de moins de 70 ans ont près de 100 % de chances de survie, quelle protection supplémentaire peut-il vraiment offrir ?

Pourquoi le fait que les hôpitaux aient longtemps été mis à rude épreuve et que les surcapacités n’aient pas été augmentées pendant cette pandémie ? Que se passerait-il si nous testions constamment d’autres virus, comme la grippe et le VRS, comme nous testons avec COVID ? Et s’ils étaient inclus sur les certificats de décès s’ils étaient infectés au moment du décès ? A quoi ressembleraient ces chiffres ?

De plus, tester constamment les travailleurs de la santé asymptomatiques entraîne une pénurie massive de travailleurs. Des gens peuvent mourir à cause de cela.

Le problème ne semble pas être le COVID et les taux de vaccination, mais plutôt un système de santé inadéquat et une mauvaise santé. Selon les statistiques du CDC, par exemple, 95% des personnes décédées avec ou de COVID ont en moyenne quatre autres causes (comorbidités) répertoriées sur leur certificat de décès. De plus, on ne sait pas tout à fait combien de personnes se retrouvent dans les hôpitaux avec COVID, ou à cause de COVID.

Tous ces points et bien d’autres remettent en question les mandats de vaccination et l’élargissement des passeports pour inclure trois doses comme le fait actuellement le Québec. Ce qui n’est pas non plus reconnu dans le grand public, c’est le nombre record de blessures causées par les vaccins à travers le monde, sans parler du fait que la plupart de ces événements sont sous-déclarés.

Ce qui n’est pas suffisamment discuté dans le grand public, ce sont les méfaits de ces mesures. Il ne s’agit pas seulement de voyager et d’accéder à d’autres services, mais les gens perdent leur capacité à mettre de la nourriture sur la table. Les non vaccinés sont constamment diabolisés et les gouvernements continuent de leur rendre la vie de plus en plus difficile, sans aucune science ni donnée pour justifier ces mesures.

