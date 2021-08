in

Aujourd’hui, le Dash Core Group a annoncé qu’il avait intégré la fonction « Exchange rapide » de Liquid.com dans l’application de portefeuille officielle de Dash pour Android. Les utilisateurs peuvent désormais acheter Dash dans le portefeuille Dash avec une carte VISA prenant en charge plus de 100 pays et plus de 50 devises nationales.

Quick Exchange de Liquid a été conçu pour rendre l’achat et l’échange de crypto-monnaie rapides et faciles. Les utilisateurs qui achètent de la crypto-monnaie à l’aide de Quick Exchange recevront un devis dans leur devise nationale ; ou pouvez sélectionner l’une des plus de 50 devises fiduciaires pour afficher leurs devis.

3 phases d’intégration

C’est le première de trois phases de publication que l’intégration apportera aux utilisateurs de Dash et de Liquid.com. Tous les achats Quick Exchange de Dash avec VISA dans l’application prendront quelques minutes. Cela est dû à l’intégration par Liquid d’InstantSend, l’une des fonctionnalités uniques de Dash. Puis le très attendu seconde phase de cette intégration est la fonctionnalité Swaps de Quick Exchange, qui devrait être publiée dans un proche avenir. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction Swap de Quick Exchange pour échanger une crypto à une autre de manière transparente, y compris les transactions inter-chaînes. Le la troisième et la phase finale est la possibilité pour les utilisateurs de transférer Dash entre leur compte Liquid et le portefeuille Dash, qui doit être publié au quatrième trimestre 2021.

« C’était formidable de travailler avec l’équipe Dash sur quelque chose de vraiment formidable pour la communauté. Liquid Quick Exchange offre les meilleurs taux de change de sa catégorie avec une expérience utilisateur de pointe. Combiné avec l’écosystème Dash de haute qualité et l’application ; nous avons un cas d’utilisation assez formidable.

– Jered Masters, responsable Frontend & Quick Exchange Lead chez Liquid

Liquid.com + DASH

Dash s’efforce constamment d’assurer un niveau élevé d’expérience utilisateur au sein du portefeuille Dash, en se concentrant sur la vitesse et la convivialité du portefeuille par rapport aux autres fonctionnalités. La possibilité d’ajouter plus de fonctionnalités au portefeuille a permis une rétention accrue des utilisateurs et une utilisation accrue.

« L’inclusion de Liquid Exchange est une étape cruciale dans notre engagement mutuel envers l’expérience utilisateur et la facilité d’acquisition. Avec la couverture mondiale de Liquid ; les utilisateurs aux quatre coins du monde pourront participer et bénéficier de cette intégration. Liquid est un partenaire reconnu de Dash FastPass ; ce qui signifie que Dash peut être rapidement acheté, déposé et retiré pour être utilisé comme et quand l’utilisateur le souhaite.

– Omar Hamwi, responsable du développement commercial chez Dash Core Group

La communauté Dash a constaté une amélioration de l’écosystème commercial Dash depuis que l’équipe de développement commercial du groupe Dash Core a commencé à mettre en œuvre sa stratégie FastPass.

Ce qui a commencé comme un effort pour promouvoir les entreprises de l’écosystème commercial qui ont mis en œuvre InstantSend ; est désormais un réseau interconnecté de partenaires où les utilisateurs peuvent utiliser la puissance du réseau FastPass. Cela a permis de nouveaux cas d’utilisation, y compris l’arbitrage. La Dash Investment Foundation a également investi dans Quadency ; une solution de trading automatisée et également un partenaire FastPass. Quadency est trop intégré à Liquid pour le trading automatisé et instantané de Dash.

