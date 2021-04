Le Quintanar del Rey bat Marchamalo 2-1 à San Marcos

04/04/2021 à 23:34 CEST

le Quintanar del Rey a remporté à domicile 2-1 leur premier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche dans le San Marcos. Avec ce résultat, l’équipe du Quintana Roo est quatrième avec 38 points et le coureur masculin troisième avec 45 points à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a bien démarré pour lui Marchamalo, qui a créé la lumière avec un objectif de Josemi Cerro à 28 minutes, terminant ainsi la première période avec le résultat de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour lui Quintanar del Rey, qui a mis la cravate avec un peu de Jimenez De Los Gallanes quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la 48e minute. L’équipe locale a de nouveau marqué et a réussi à revenir grâce à un deuxième but de Jimenez De Los Gallanes à la minute 79, clôturant ainsi le match avec le score de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Quintanar del Rey de Carlos Gomez soulagé Alvaro Collado, Alex Jimenez, Ismael et Saiz pour Ivan Albert, Jimenez De Los Gallanes, Campoy et Eloy, tandis que le technicien du Marchamalo, Aitor Gomez, a ordonné l’entrée de Du propriétaire, Arachide, Camarade, Ruiz et Casquette fournir Moraga, Pelaez, majordome, rouge et Atance.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Ivan Albert, Alcañiz, Felipe Belmonte, Creusement et Jimenez De Los Gallanes par le Quintanar del Rey déjà Moraga, majordome et Arachide par l’équipe en marche.

Avec ce résultat, le Quintanar del Rey reste avec 38 points et le Marchamalo avec 45 points.

Le deuxième jour, le Quintanar del Rey jouera contre lui Torrijos à la maison et le Marchamalo jouera son match contre lui Calvo Sotelo Puertollano à la maison.

Fiche techniqueQuintanar del Rey:Rozalen, Cava, Alcañiz, Chema, Felipe Belmonte, Eloy (Saiz, min.86), Jimenez De Los Galanes (Alex Jiménez, min.80), Sanjuan, Ivan Albert (Álvaro Collado, min.68), Campoy (Ismael, min.80) et Kain AmoudMarchamalo:Jonatan Abuin, Abdramane, Mayordomo (Mateos, min 75), Moraga (Del Amo, min 52), Atance (Capi, min 82), Nachete, Pelaez (Mani, min 52), Hernaiz, Josemi Cerro, Rojo (Ruiz, min.75) et Diego PeñalvoStade:San MarcosButs:Josemi Cerro (0-1, min.28), Jimenez De Los Galanes (1-1, min.48) et Jimenez De Los Galanes (2-1, min.79)