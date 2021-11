Le quintuple champion du monde invaincu Gervonta Davis défendra son titre mondial WBA des poids légers contre le géant mexicain Isaac Cruz le dimanche 5 décembre sur SHOWTIME PPV®

Billets en vente maintenant!

LOS ANGELES – Le quintuple champion du monde invaincu et boxeur le plus populaire du moment Gervonta « Tank » Davis défendra son titre mondial WBA contre le puissant boxeur mexicain Isaac « Pitbull » Cruz le dimanche 5 décembre dans le cadre d’un événement Premier Boxing. Champions en direct sur SHOWTIME PPV du STAPLES Center à Los Angeles. Cruz arrive en remplacement de Rolando Romero.

Les billets pour l’événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur AXS.com.

Le troisième pay-per-view consécutif de Davis en tant qu’attraction principale verra le champion américain en tête d’affiche contre Cruz, qui a bien mérité son surnom de « Pitbull » au cours de sa carrière professionnelle.

« Cela va être un combat formidable sur SHOWTIME PPV », a déclaré Leonard Ellerbe, PDG de Mayweather Promotions. « Isaac Cruz était prêt à profiter de cette grande opportunité et je m’attends à ce qu’il soit prêt à mener le combat de sa vie. Pourtant, Gervonta Davis est un talent d’une génération qui ne cesse de s’améliorer. Ce combat culminera de manière spectaculaire le 5 décembre. »

« Félicitations à Isaac Cruz pour avoir accepté d’être l’adversaire de remplacement dans un combat à la carte qui met beaucoup de pression contre l’une des stars les plus brillantes de la boxe comme Gervonta Davis », a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions. « Cruz ne va pas rétrécir et va chercher Davis, mais tout le monde sait de quoi Gervonta est capable. Ce sera la force irrésistible contre l’objet immobilier, ce qui signifie qu’il y aura des feux d’artifice garantis au Staples Center et sur SHOWTIME PPV le dimanche 5 décembre. «

Davis (25-0, 24 KOs), est le boxeur vedette de l’écurie de combattants Mayweather Promotions et a présenté une autre performance notable en juin de cette année alors qu’il arrêtait Mario Barrios, invaincu auparavant, pour remporter le titre de division des 140 livres et devenir un. champion du monde dans trois divisions différentes. Le natif de Baltimore a remporté son championnat des poids légers en éliminant le Cubain et ancien champion Yuriorkis Gamboa au douzième round de leur combat en décembre 2019.

« Je respecte Isaac Cruz pour avoir pris le combat, mais tout le monde sait ce que je fais », a déclaré Davis. «Je viens chercher le KO et c’est précisément ce que je ferai dans ce combat. Je suis de retour à Los Angeles, la ville où brillent les étoiles, et j’arriverai prêt à briller contre Isaac Cruz le 5 décembre au STAPLES Center. »

Cruz, 23 ans, (22-1-1, 15 KO) cherchera à blesser Davis et à le pousser à ses limites pour la victoire. La fierté de Mexico a connu une ascension fulgurante dans le classement des poids légers en 2020, annonçant sa présence avec un KO électrisant au premier tour d’un vétéran comme Diego Magdaleno en septembre.

Cruz occupe la deuxième place du classement IBF et a poursuivi cette belle victoire en l’emportant par décision unanime sur l’Argentin Matías Romero, invaincu auparavant, en mars de cette année et plus récemment aux points contre l’ancien champion Francisco Vargas en juin. Le boxeur aztèque a combattu aux États-Unis pour la première fois en décembre 2019 et n’a pas été vaincu dans ses quatre combats depuis lors, apparaissant sur SHOWTIME à trois reprises en plus d’avoir battu Magdaleno dans le cadre de la carte préliminaire pour le SHOWTIME PPV de Gervonta. Davis contre Léo Santa Cruz.

« Tout d’abord, je tiens à remercier Gervonta Davis et son équipe de m’avoir donné cette opportunité – une opportunité dont je prévois de tirer le meilleur parti », a déclaré Cruz. « Si Dieu le veut, je serai champion du monde le 5 décembre. Ce combat me motive beaucoup tant professionnellement que personnellement. Je suis sûr que le 5 décembre le monde entier connaîtra le nom d’Isaac ‘Pitbull’ Cruz ».