Le quiz de la police ‘Ghost In The Machine’

Comme Sting l’a simplement dit, Ghost in the Machine de 1981 était, pour The Police, « un album pour se faire plaisir. Nous nous y plaisions. Après avoir fait leurs preuves lors de leurs débuts en 1978, fait leurs preuves sur Regatta de Blanc et finalement percé dans la célébrité internationale sur Zenyatta Mondatta, Ghost in the Machine a marqué un tournant.

Pour leur quatrième album en autant d’années, le groupe s’est envolé pour les studios AIR de l’île caribéenne de Montserrat, où ils ont travaillé avec l’influent producteur Hugh Padgham. Leur nouvel environnement leur a permis de sortir de leur zone de confort, en expérimentant avec des synthétiseurs et des cuivres pour compléter leur style graveleux et axé sur la guitare.

Contrairement à leur dernier album, qui a été enregistré en seulement quatre semaines sous la pression de leur maison de disques, The Police a eu le temps d’expérimenter, en composant le tentaculaire et éclectique “Demolition Man”, le hit effrayant “Spirits in the Material World” et le psychédélique « Voyage secret ». Poussé par le classique romantique et durable “Every Little Thing She Does is Magic”, Ghost in the Machine est devenu multi-platine, faisant de The Police l’un des groupes de rock les plus emblématiques de l’époque.

Et, pendant que vous jouez, écoutez Ghost In The Machine ici.