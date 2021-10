Le Quiz Policier ‘Outlandos d’Amour’

Avant La police étaient des rock stars six fois lauréates d’un Grammy, ils n’étaient que trois jeunes musiciens punk essayant de réussir. Avec un budget restreint de seulement 1 500 £ – un prêt du frère du batteur Stewart Copeland, Miles – le trio a entrepris d’enregistrer quelques chansons pendant les heures creuses des Surrey Sound Studios. C’était un studio miteux avec des cartons d’œufs insonorisant les murs, mais quand Miles a entendu The Police jouer « Roxanne », il a su que le groupe punk de son frère avait quelque chose de spécial. Du seul classique du reggae-rock « Roxanne », la police a signé avec A&M Records, le label qui sortirait le reste de leurs albums.

Au cours des six mois suivants, ils ont écrit et enregistré les chansons qui sont devenues les années 1978 Outlandos d’Amour, qui s’est hissé à la 6e place des charts britanniques et à la 23e place du Billboard Hot 100. Bien que le trio britannique ne se soit formé que l’année précédente, ils avaient déjà perfectionné leur son signature, mélangeant punk rock, new wave et influences reggae pour dénicher quelque chose de complètement nouveau.