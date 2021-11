Le quota de domicile de l’Haryana supprimera des emplois alors que les entreprises déménageront dans des États qui n’imposent pas de telles restrictions

De telles politiques étroites et restrictives ne peuvent pas encourager les grandes entreprises, ou même les plus petites, à développer leurs activités.

Les nouvelles lois sur le recrutement pour le secteur privé dans l’Haryana peuvent gagner un mandat plus important pour les politiciens, mais elles sont injustifiées et pourraient compromettre la qualité du travail. Plutôt que de promouvoir la méritocratie, de telles politiques à motivation politique nuisent aux entreprises et à l’économie en général. Forcer les entreprises à embaucher des personnes en fonction de leur lieu de domicile, plutôt que de leurs capacités, est régressif.

Avec la date limite du 15 janvier pour que les nouvelles lois entrent en vigueur non loin, il est possible que certaines entreprises du secteur privé explorent des options en dehors de l’État. Les responsables du Nasscom, qui pensent que quelque 150 000 emplois informatiques pourraient être touchés, l’ont indiqué ; La perte de Gurgaon pourrait être le gain de Noida ou même celui de Delhi. La grande préoccupation est cependant que cela pourrait conduire au harcèlement des petites entreprises par les autorités.

La nouvelle législation oblige les entreprises à réserver 75 % des emplois – jusqu’à un salaire mensuel brut de Rs 30 000 – aux locaux ; auparavant, ce seuil était plus onéreux à Rs 50 000. La durée de domicile requise, initialement fixée à 15 ans, a ensuite été abaissée à cinq ans. Avant l’Haryana, l’Andhra Pradesh avait également introduit une législation obligeant le secteur privé de l’État à réserver 75 % des emplois aux locaux.

Une telle législation est injuste et entrave la facilité de faire des affaires. Le secteur privé a besoin de la liberté d’embaucher et de licencier en fonction des besoins de l’entreprise sans que les gouvernements lui soufflent le cou. De telles politiques étroites et restrictives ne peuvent pas encourager les grandes entreprises, ou même les plus petites, à développer leurs activités.

L’environnement des affaires est en train de changer, en particulier avec la croissance rapide des start-ups et de l’économie des petits boulots ; les entrepreneurs veulent et méritent la flexibilité et ne devraient pas être limités par des pratiques de travail restrictives. Les représentants d’India Inc ont à juste titre fait valoir que la législation réduisait la compétitivité et la productivité, mais il est peu probable qu’elle soit même réexaminée, et encore moins rappelée.

La législation du travail, que ce soit pour les cols bleus ou les cols blancs, doit permettre aux entreprises, qui risquent leur capital, plutôt que de les contraindre. Les lois du travail de l’Inde ont été restrictives, entravant souvent le bon fonctionnement des usines. La meilleure des directions a dû faire face à des troubles sociaux pour des motifs futiles ; il y a eu des échauffourées même dans les grandes entreprises où les travailleurs gagnent de bons salaires.

En juillet 2012, un directeur général de Maruti Suzuki a été brûlé vif au milieu de la violence. Si les intérêts des travailleurs doivent sans aucun doute être protégés, les règles et règlements doivent être raisonnables. Par exemple, la décision du gouvernement d’introduire un salaire minimum—comme le prévoit le Code sur les salaires—est une bonne chose tant que les niveaux sont raisonnables. Surcharger les employeurs entraînera la fermeture d’entreprises plutôt que leur prospérité.

Les petites entreprises en particulier, qui emploient des milliers de personnes, seraient durement touchées. Même dans le cas des réserves de l’Haryana, la loi couvre toutes les entreprises – y compris les sociétés, les fiducies et les sociétés de partenariat – employant dix personnes ou plus.

Déjà, une juste part des emplois du secteur public est réservée à ceux de certaines couches de la société. Cependant, le secteur public crée désormais moins d’emplois que le secteur privé, c’est pourquoi les gouvernements y ont également imposé des quotas d’emplois. En fait, réserver tous les emplois du secteur public aux locaux est également injustifié.

Dans le Maharashtra également, le gouvernement MVA du Maharashtra avait souhaité que 80 % des emplois du secteur privé soient réservés aux locaux. Les tribunaux doivent intervenir contre de telles politiques perturbatrices.

