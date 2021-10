Le quota de Villarreal n’est pas justifié

25/10/2021 à 17h57 CEST

pari

Les Villarréal est l’une des principales équipes de LaLiga Santander. Cependant, immergé dans le Ligue des champions, est 13e au classement et ne finit pas de carburateur dans la compétition nationale. En fait, il vient à son duel avec Cadix après une mauvaise séquence.

Deux défaites lors des deux derniers matchs contre l’Athletic Club et Osasuna. Maintenant, les Cadix viennent avec l’intention de gratter des points lors de leur visite à La Cerámica. Désormais, les favoris sont ceux de Villarreal, dont la victoire revient à [1.36].

Cependant, les frais ne sont pas très élevés. Cadix, quant à lui, a pris deux points sur les 15 derniers. Les bagages sont très pauvres, mais ils veulent surprendre. Qu’ils gagnent à Villarreal est payé à [9] et qui gagne ou fait match nul doit [3.1].

Tenant compte du fait que Villarreal est une équipe très puissante en attaque et que il est difficile pour Cadix de ne pas s’intégrer Cela peut aussi être une bonne option qu’il y ait plus de 2,5 objectifs à [1.82]. C’est une option plus qu’intéressante pour un combiné ou pour parier simplement.

Si vous pensez que Cadix verra la porte, vous pouvez rechercher les deux marques pour [2.1]. C’est vrai qu’il est difficile pour Cervera de se créer des occasions contre Villarreal ça à la maison c’est fort, mais le tarif est plus qu’intéressant.