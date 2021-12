Le quotidien de Jeff Bezos : il avoue qu’il met de côté des heures pour perdre du temps

14/12/2021 à 15:08 CET

Jeff Bezos a surpris par ses explications sur son quotidien. L’homme d’affaires américain, qui est actuellement l’homme le plus riche du monde, a expliqué dans son livre « Invent & Wander: The Collected Writings of Jeff Bezos » comment il structure sa journée.

Evidemment la journée la structure pour être productive bien que Les horaires pourraient être surprenants puisque Bezos passe beaucoup de temps sur les loisirs et le repos. Ceux-ci sont considérés comme fondamentaux dans le quotidien du magnat. Voici comment le fondateur d’Amazon organise son quotidien :

Fixez des limites claires : Bezos aime prendre le petit déjeuner avec ses enfants et les emmener à l’école. Par conséquent, il ne commence jamais sa routine de travail avant 10 heures du matin. De cette façon, vous évitez d’être saturé d’informations qui peuvent arriver tôt le matin.Augmentez la marge en cas d’incident : C’est comme ça. Bezos ne définit pas les tâches répétitives comme les réunions à une heure précise, mais les place plutôt au moment le plus pratique de la journée. De plus, vous passez le moins de temps possible.Prenez des décisions rapidement : « Si je prends, par exemple, trois bonnes décisions par jour, ça suffit », dit Bezos, « et elles devraient être de la plus haute qualité que vous puissiez prendre et rapides. » Bezos pense que la clé du maintien d’une entreprise innovante est de prendre « des décisions à grande vitesse et de haute qualité ».Le repos est la clé : « Je donne la priorité au sommeil sauf si je voyage dans des fuseaux horaires différents. Parfois, il est impossible d’avoir huit heures, mais je suis très concentré dessus et j’ai besoin de huit heures. Je pense mieux. J’ai plus d’énergie. Mon humeur est meilleure. » précise Bezos. Pour lui, le repos est la clé.