Le raccourci ‘Apple Frames’ prend désormais en charge les derniers MacBook Pro, Apple Watch, etc.

Le précieux raccourci Apple Frames créé par Federico Viticci de MacStories a reçu une excellente mise à jour aujourd’hui. L’utilitaire qui ajoute des cadres d’appareils physiques aux captures d’écran prend désormais en charge les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, Apple Watch Series 7, des langues supplémentaires, etc.

Viticci a lancé la version 2.1 d’Apple Frames pour l’application Shortcuts aujourd’hui et cela commence par un flux de mise à jour amélioré :

À partir d’Apple Frames 2.1, l’application Raccourcis détectera si vous avez une ancienne version de Frames.json installée dans iCloud Drive et la remplacera automatiquement par la dernière du CDN MacStories. C’est ça. Si une ancienne version du fichier Frames.json est trouvée, Shortcuts vous enverra une notification et retéléchargera le fichier à partir de cdn.macstories.net. (Vous devrez accorder l’autorisation au moins une fois pour les actions « Afficher la notification » et « Obtenir le contenu de l’URL ».)

Cela signifie également que Viticci peut mettre à jour en continu le dictionnaire Frames.json sans que les utilisateurs aient besoin de mettre à jour et de déplacer manuellement le fichier.

Outre la prise en charge des nouveaux ordinateurs portables MacBook Pro 14 et 16 pouces et de l’Apple Watch Series 7, vous pourrez choisir si vous souhaitez mettre des captures d’écran dans les modèles de montres minuit ou starlight.

Notamment, Apple a décidé de ne pas rendre la lunette Apple Watch Series 7 de 40 mm disponible afin qu’Apple Frames travaille pour créer des captures d’écran avec des captures d’écran de la série 7 de 45 mm.

Je ne peux rien faire contre le manque de lunettes pour l’Apple Watch Series 7 de 40 mm, que je voudrais prendre en charge dans mon raccourci Apple Frames. Si vous êtes d’accord avec moi ici, veuillez informer Apple que ces lunettes seraient les bienvenues. (Et je ne comprends vraiment pas le raisonnement d’Apple ici. Après tout, ils fournissent plusieurs cadres pour différentes tailles d’écran d’iPad et d’iPhone.)

La mise à jour prend également en charge le chinois et le tchèque ainsi que des corrections de bugs pour les problèmes liés aux captures d’écran du MacBook Air et de l’iPad mini.

Avec Raccourcis sur Mac, Viticci souligne également que Apple Frames fonctionne désormais comme une action et un service rapides et pratiques dans le Finder de macOS.

Apple Frames est un outil gratuit phénoménal, vous pouvez mettre à jour votre version existante ou vous en servir pour la première fois via l’article de Viticci couvrant la version 2.1 ici. N’oubliez pas non plus de consulter les archives des raccourcis MacStories.

