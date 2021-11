Le raccourci météo de l’écran de verrouillage affiche le rapport et de jolies photos

Le concepteur et développeur Broank a créé un magnifique raccourci météo pour écran de verrouillage, qui met à jour votre fond d’écran avec une jolie photo et un bulletin météo. Le raccourci nécessite iOS 15 et un iPhone X ou ultérieur.

Par défaut, il récupère des photos de nature et de paysage à partir d’un site Web de photographie de stock gratuit, mais vous pouvez le modifier pour utiliser vos propres photos si vous préférez…

Pluie ou soleil. Mettez à jour votre fond d’écran Lockscreen avec de belles conditions météorologiques en direct. Wetr est un raccourci qui définit un nouveau fond d’écran et superpose les conditions météorologiques par-dessus, chaque fois que vous l’exécutez. Beaux thèmes. 4 thèmes au choix, ou laissez le thème Auto contrôler la lumière et l’obscurité pour vous.

Pour l’installer, accédez à la page des raccourcis sur votre iPhone et appuyez sur le bouton Télécharger. Il vous sera ensuite demandé d’accorder une longue liste d’autorisations, y compris le téléchargement depuis Github. Évidemment, vous ne devriez jamais accorder ce type d’autorisations à moins que vous ne fassiez confiance au développeur ; Je le fais, donc je l’ai fait.

Par défaut, il doit être exécuté manuellement en appuyant sur le bouton Raccourci ou via Siri. Cependant, un meilleur moyen est de l’automatiser en mettant en place une automatisation personnelle. Si vous ne l’avez jamais fait auparavant, le processus est plutôt maladroit, mais le site contient une présentation complète du processus.

Je l’ai configuré pour qu’il s’exécute automatiquement à 7 heures du matin tous les jours.

Broank propose également un certain nombre d’autres raccourcis, y compris une superposition iOS 6 pour un écran d’accueil semblable à un iPhone classique ! Vous devez, bien sûr, toujours glisser vers le haut pour déverrouiller.

Si vous souhaitez créer vos propres fonds d’écran, il existe également un raccourci pour cela.

Le nouveau raccourci WallCreator peut générer un fond d’écran personnalisé avec une couleur unie ou un dégradé en quelques clics. Une fois le raccourci ajouté et exécuté, WallCreator vous demandera de choisir un type de fond d’écran.

macOS Monterey a apporté des raccourcis au Mac pour la première fois. Consultez notre procédure pas à pas et plus de 100 autres modifications et fonctionnalités.

