Le rachat d’AWAL par Sony Music soulève des inquiétudes “importantes”, selon le gouvernement britannique

En mai, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a commencé à enquêter sur le rachat de 430 millions de dollars par Sony Music Entertainment d’AWAL, propriété de Kobalt. Maintenant, l’agence gouvernementale a souligné un certain nombre de « problèmes de concurrence » et a donné cinq jours à la maison de disques Big Three pour résoudre les problèmes potentiels avant que l’enquête n’entre dans une nouvelle phase.

Sony Music – qui a connu une croissance des revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre jusqu’à ce point en 2021 – a dévoilé son « accord définitif » pour l’achat de l’AWAL de Kobalt début février, à peu près au même moment où la CMA a ordonné à Viagogo de vendre l’international partie de StubHub. Outre AWAL, la transaction de plusieurs millions de dollars englobe les droits voisins de Kobalt et verrait les divisions commencer à opérer «au sein de la gamme d’offres de services d’artistes et de labels indépendants de SME».

Par ailleurs, la CMA, tout en contestant l’éventuelle acquisition d’AWAL, a donné son feu vert à la composante droits voisins de Kobalt de l’accord. En outre, Lonny Olinick, qui a vanté les revenus de streaming des artistes AWAL en août dernier, devait rester en tant que PDG d’AWAL après l’achat, tandis que les supérieurs de Kobalt ont signalé qu’ils travailleraient pour développer leur division d’édition et leur société de collecte AMRA une fois l’accord conclu. avait fermé.

Mais comme mentionné initialement, l’Autorité de la concurrence et des marchés a ouvert une enquête sur le projet de rachat à la mi-mai.

En annonçant l’enquête, la CMA a indiqué qu’elle avait « des motifs raisonnables de soupçonner que » l’achat, s’il était effectué, pourrait faire en sorte que les filiales Kobalt impliquées et Sony Music « cessent d’être distinctes ». En outre, l’entité a décrit un certain nombre d’exigences opérationnelles pour AWAL et SME au cours de l’enquête, et il convient de noter qu’un comité parlementaire dans un rapport complet de juillet a demandé à la CMA « d’entreprendre une étude de marché complète sur l’impact économique des majors dominance.”

Concernant la décision de la CMA de préparer le terrain pour la deuxième phase de l’enquête, l’agence, âgée de huit ans, a précisé qu’elle avait « trouvé des preuves que – si l’accord n’avait pas abouti – Sony et AWAL auraient également pu rivaliser plus fortement avec l’un l’autre dans [the] avenir », malgré la « concurrence directe limitée entre Sony et AWAL à ce jour ».

Sur ce front, la CMA, dans un résumé de ses conclusions préliminaires, a qualifié AWAL de “fournisseur émergent important dans la distribution numérique en gros de musique enregistrée au Royaume-Uni”, avec des “documents internes” montrant que la société “anticipait que son activité se développerait significativement au cours des prochaines années. Sony, d’autre part, avait “une intention claire d’étendre A&L de The Orchard [artist and label] activité de services » en l’absence de rachat d’AWAL, selon la CMA.

S’appuyant sur ce point, l’Autorité de la concurrence et des marchés a qualifié de « limitée » la concurrence à laquelle Sony Music et AWAL seront confrontés de la part de Believe, Downtown, PIAS, « des plates-formes de bricolage « non libres » » et des labels indépendants. Fait intéressant, en expliquant la perception selon laquelle la concurrence des labels indépendants ainsi que Believe, Downtown et d’autres s’avérera « limitée », la CMA a indiqué que ces dernières entités « ne reçoivent pas la même attention qu’AWAL dans les documents internes de Sony » et que l’indie les étiquettes « ne sont pas référencées en évidence dans les documents internes des parties ».

“En conséquence, la CMA estime que la fusion soulève des problèmes de concurrence importants en raison d’une perte de concurrence potentielle en ce qui concerne la distribution numérique en gros de musique enregistrée au Royaume-Uni”, indique le document en conclusion.

Les responsables de Sony Music ont cinq “jours ouvrables” pour “répondre aux préoccupations de la CMA”, note également le rapport, et s’ils “ne sont pas en mesure de le faire, l’accord sera soumis à une enquête approfondie de phase 2”.

SME a abordé le développement dans une déclaration largement diffusée, communiquant : « Cette décision de la CMA laisse perplexe et repose sur une mauvaise compréhension de la position d’AWAL au Royaume-Uni. Nous croyons fermement que cette transaction est sans ambiguïté pro-concurrentielle et que notre investissement dans AWAL est la clé de sa croissance continue et de son succès futur.

« Tous les autres organismes de réglementation qui ont examiné cette transaction ont accepté notre point de vue et l’ont approuvé rapidement. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec la CMA pour résoudre toutes les questions qu’ils pourraient avoir », a conclu le label Big Three, qui a déposé le mois dernier une action en justice pour violation du droit d’auteur contre Bang Energy.