Le rachat de Budenholzer – AS.com

La NBA marche toujours sur des lignes très fines, tout comme l’opinion publique qui l’accompagne. Opportunité et opportunisme se conjuguent souvent, et il est extrêmement facile d’observer comment quelqu’un passe de l’injure à l’amour en une question d’intervalles de temps variables, mais facilement identifiable. Personne n’a rien d’assuré dans une compétition qui passe par des discours et des récits, qui place et supprime les rois comme il se doit et qui vit du débat constant entre le présent et le passé, les stars d’aujourd’hui et celles d’hier. Entre hystérie et histoire. Être ou ne pas être le meilleur dépend parfois de quelque chose de plus que de vous-même, et c’est le public souverain qui parvient, en tant que collectif, à nourrir une légende ou à promouvoir une malédiction à des niveaux extrêmes. Transformez un joueur en héros ou emmenez-le du côté obscur où il sera toujours considéré comme le méchant éternel. Que ce soit ou non.

Mike Budenholzer a toujours été soumis à l’examen minutieux de l’opinion publique habituelle, ce lieu où se livrent les batailles qui décident des guerres. Constamment adjectif, il a toujours été un homme auquel on a attribué un grand nombre de défauts, comme s’il était un carrosse maudit au plafond très bas. Le seul plan qu’il affichait était une constante qui pesait lourdement sur le coach en playoffs, quand il faut changer des choses pendant des séries qui peuvent être éternelles, faire des ajustements inattendus et modifier des tactiques et des rotations. Budenholzer n’était pas ce genre d’entraîneur créatif et il a rencontré ses propres limites à maintes reprises. Cela lui est arrivé dans les Hawks, avec qui il a signé en 2013 après 17 ans dans l’ombre de Gregg Popovich aux Spurs et avant le cinquième ring de la dynastie, en 2014. Et il a encore subi la sainete à Milwaukee, avec Giannis à ses côtés mais, encore une fois, dépassé en phase finale.

La trajectoire de Budenholzer a toujours été orientée vers les bancs. Il est vrai qu’il a joué pendant quatre ans au Sagehensdel Pomona College, où il a également joué au golf. Mais là, il montrait déjà son cerveau privilégié, diplômé en sciences politiques, philosophie et économie. Après avoir obtenu son diplôme, il est allé au Danish Vejle Basketball Klub, où il a disputé une seule saison avec une moyenne de 27,5 points par match… et était responsable des catégories du club. Y en 1994, ya era coordinador de vídeo de los Spurs, ascenciendo al puesto de asistente en 1996. Sí, el mismo año en el que Gregg Popovich despidió a Bob Hill y cambió los despachos por los banquillos para iniciar una de las mayores dinastías de l’histoire. D’abord, avec une saison catastrophique, Les blessures de David Robinson et n ° 1 du repêchage avec lequel Tim Duncan est arrivé. Puis avec cinq anneaux, six finales et 22 apparitions consécutives en séries éliminatoires. 16 d’entre eux avec Budenholzer sur le banc.

Toujours sur le fil

Depuis qu’il est sorti de l’abri et de la protection de cet être céleste nommé Popovich, Budenholzer est sur le fil. Il compte 38 victoires lors de sa première saison à Atlanta et un premier tour des playoffs qu’il connaît peu à peu.. Il a été pardonné d’avoir fait ses débuts, à seulement 44 ans, et il s’est vu offrir une nouvelle opportunité qui s’est traduite par 60 victoires et une finale de conférence. C’était le record de matchs remportés par la franchise et aussi le temps le plus avancé pour les séries éliminatoires puisqu’il y avait des divisions et non des conférences. Mais l’équipe, avec Horford, Korver et compagnie, a reçu un balayage contre les Cavaliers de LeBron. avec Budenholzer incapable de changer quoi que ce soit alors qu’une courte cravate progressait. Il a insisté sur les mêmes rotations, a raté les appariements avec LeBron et a manqué de solutions dans les fins serrées. Bien sûr, les chiffres de cette année-là et l’équipe révolutionnaire qui a diverti les fans cette année-là ont joué en leur faveur.

Budenholzer a quitté Atlanta trois ans plus tard, le dernier d’entre eux avec 24 victoires et aucune éliminatoire. A cette époque, une couverture de critiques pesait sur lui, comme ce plan qu’il n’était pas capable de changer. Curieusement, Popovich a été le seul capable de changer, d’évoluer (probablement sa plus grande vertu) et s’adapter aux temps nouveaux et aux séries éliminatoires. Et pourtant, ceux qui sont passés par là (Mike Brown, Budenholzer lui-même), ont eu leurs propres qualités héritées du légendaire entraîneur des Spurs (principalement une grande solidité en saison régulière), mais ont été en proie à une immobilité qui a immobilisé tout type d’option pour se procurer des séries de clés, avec des erreurs concrètes dans les moments chauds et des prises de décision toujours identiques, avec un gameplay malheureusement unidirectionnel et inaltérable.

Même dans ces séries éliminatoires Budenholzer déplacé sur cette fine ligne qui sépare la continuité du licenciement. Il y avait beaucoup de voix qui pariaient sur son limogeage après l’élimination de l’an dernier contre le Heat, dans la première série éliminatoire dans laquelle un cinquième de la Conférence a éliminé un premier depuis 1995, quand les fusées n’ont jamais sous-estimé le cœur d’un champion. L’année précédente, la défaite contre les Raptors en finale de l’Est et avec une avance de 2-0 l’avait déjà signalé. Le 19 avril de cette année, le directeur général Jon Horst a publiquement approuvé Budenholzer après avoir cédé cet été et misé sur sa continuité, à la satisfaction d’un Giannis qui devait se contenter de signer une prolongation qu’il a finalement signée. Mais le 2 mai, . a publié une liste d’entraîneurs qui seraient licenciés si les éliminatoires n’étaient pas couronnées de succès. Certains comme Terry Stotts l’ont déjà été. D’autres comme Budenholzer étaient dans le même. Mais l’entraîneur, tel un titan, a enduré l’assaut avec un professionnalisme louable et n’est pas devenu nerveux avec une défaite 2-0 contre les tout-puissants Nets. Pas non plus avec cette septième tachycardie à Brooklyn. Et il a prévalu.

Budenholzer, bon entraîneur de saison régulière sans aura, s’est ostensiblement amélioré dans une finale où il s’est vu, comme dans toute sa carrière, sur le fil. Et il a conduit Giannis, un homme devenu super-héros par son travail et sa grâce, au premier anneau de sa carrière, qui est aussi celui du technicien comme principal. Et, dans ces lignes fines dans lesquelles évoluent toujours la NBA et l’opinion publique, les fans se sont attachés à un bon oncle, un malade comme son équipe et une personne capable d’avancer et d’apporter les bons changements dans les moments clés. Avec le meilleur Middleton, la défense incontestable de Holiday, la contribution du quartier-maître et le cœur et l’âme d’un Giannis tout-terrain, qui vaut pour et pour tout. Budenholzer, une fois mou, se débarrasse des critiques et est sacré champion NBA. Et maintenant, peu importe ce qui se passera dans le futur, il a un héritage que personne ne va lui enlever. Parce que, vous savez, un champion c’est pour toujours. Ce n’est pas pour moins.