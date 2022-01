Le rachat de MILLIARDS de livres de Toon ! C’est une montagne russe pour les fans de Newcastle alors que EDGE simule les cinq prochaines saisons à St James ‘Park

Newcastle United est le nouveau porte-monnaie du quartier et a commencé sa course au chariot de transfert de janvier avec la signature de Kieran Trippier de l’Atletico Madrid.

Mais que va-t-il arriver aux Geordies dans les semaines, mois et années à venir ? Et s’il y avait une boule de cristal de la taille d’un ballon de football pour culminer dans le futur ?

Nous jetons un regard sur l’avenir de Newcastle

Le plus proche que nous puissions obtenir de cette boule de cristal est une simulation de Football Manager, avec une torsion. Nous avons donné à Newcastle 1 milliard de livres sterling à dépenser et donné au club cinq ans pour décrocher les meilleurs joueurs et les plus gros prix.

Jetez un œil à la façon dont Newcastle s’en sort avec des poches sans fond et une ambition vertigineuse… nous pensons que vous serez surpris des résultats…

