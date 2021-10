Le rachat de Newcastle révolutionne tous les pronostics pour la saison prochaine

11/10/2021 à 16h47 CEST

Betfair

L’une des nouvelles les plus pertinentes de ces derniers jours a été l’achat de Newcastle United après 18 mois de négociations avec la Premier League.. Un consortium saoudien dirigé par le fonds souverain d’Arabie saoudite a racheté le club anglais non sans controverse. L’opération a été couronnée de succès après près de deux ans de litiges, le Premier ministre ayant rejeté cet achat en raison de problèmes de piratage dans ce pays du Moyen-Orient avec l’opérateur BeIn Sports., l’un des titulaires des droits du concours. Cela a amené l’opération à avoir plusieurs conditions, dont le veto de la famille royale saoudienne.

Après l’achat, Newcastle est devenu le club le plus riche du monde ou a du moins les propriétaires les plus riches, car le fonds a onze fois plus de capital que Sheikh Mansour, propriétaire du club le plus riche à ce jour, le Manchester City.. Concrètement, le fonds dispose de 320 000 millions d’euros. Comme le club l’a déjà annoncé, Yasir Al-Rumayyan, directeur du fonds, sera le président exécutif du club. En Angleterre, cette nouvelle choquante a déjà eu un grand impact sur les paris avec Newcastle comme principal protagoniste de la prédiction de la saison 2022-2023.

Parmi les favoris pour quitter la catégorie

À l’heure actuelle, Newcastle est le quatrième favori à être le dernier cette saison. Selon les prévisions de Betfair, ce déclassement des pies est payé à 8,5 € par euro pari, étant l’un des candidats fermes après un mauvais début de saison et occupant désormais des places de relégation. Cependant, les parieurs prédisent déjà un changement radical dans le club du nord de l’Angleterre et annoncent une saison pour l’histoire l’année prochaine.

Newcastle entrera-t-il dans le TOP-6 ?

Les frais de Newcastle pour terminer dans le top quatre de la Premier League en 2023 sont désormais payés à 10 € par euro parié alors qu’ils s’élèvent actuellement à 501 € par euro parié. En ce qui concerne le titre, que Newcastle remporte le Premier ministre de 2023, qui serait le premier de son histoire, est payé à 41 € par euro pari alors qu’au début de cette saison il s’est établi à 300 € par euro pari, étant l’un des clubs avec les pires présages de la campagne en cours.

Selon les prévisions de Betfair, Newcastle sera encore plus favori lors de la saison 2023-202 et en ce moment, il est payé à 26 € par euro pari pour remporter le Premier en deux saisons. Une révolution dans le football anglais qui laisse un impact clair sur les paris.