Le rachat de Nvidia-Arm suscite de “graves inquiétudes”

L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a terminé son enquête initiale sur le projet d’achat de 40 milliards de dollars du concepteur de puces britannique Arm, par Nvidia, un géant américain de l’informatique spécialisée, et a soulevé des problèmes de concurrence.

Des inquiétudes concernant la prise de contrôle ont immédiatement été soulevées par plusieurs détenteurs de licences de propriété intellectuelle (PI) d’Arm, en particulier par ceux qui étaient directement en concurrence avec Nvidia.

En réponse, le gouvernement britannique, plus tôt cette année en avril, a demandé à la CMA d’entamer une enquête de phase un sur l’accord, afin de signaler tout problème potentiel de concurrence.

“La CMA a déterminé qu’une enquête approfondie sur l’accord entre Nvidia et Arm est justifiée pour des raisons de concurrence”, note un résumé du rapport exécutif de la CMA à la fin de sa première enquête.

Passons à la phase deux

Nvidia aurait suggéré plusieurs solutions pour faire approuver l’accord par les régulateurs britanniques, mais la CMA ne pense pas que la société ait fait assez pour apaiser ses inquiétudes.

La CMA a déclaré qu’elle craignait que l’accord n’étouffe l’innovation dans plusieurs domaines, tels que les centres de données, les jeux, l’Internet des objets (IoT) et les voitures autonomes, et a appelé à une enquête plus approfondie sur la prise de contrôle.

“Si l’accord devait être conclu, la CMA craint que l’entreprise fusionnée n’ait la capacité et l’incitation de nuire à la compétitivité des concurrents de Nvidia en restreignant l’accès à la propriété intellectuelle (PI) d’Arm”, ajoute la CMA, appelant à ce que l’accord soit conclu. examiné plus en détail dans une enquête de phase deux, en particulier pour des motifs de concurrence.

Bien que la prise de contrôle soit également soumise à divers autres régulateurs internationaux, y compris la Commission fédérale du commerce des États-Unis, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, est convaincu que l’accord finira par obtenir le drapeau vert.

“Nous attendons avec impatience l’opportunité de répondre aux points de vue initiaux de la CMA et de résoudre toute préoccupation que le gouvernement pourrait avoir”, a déclaré un porte-parole de Nvidia à la BBC.

Via la BBC