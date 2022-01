Le rachat de Southampton est terminé alors que Sport Republic dirigé par l’homme d’affaires serbe Dragan Solak prend le contrôle de la Premier League

Southampton a annoncé que la société d’investissement londonienne Sport Republic avait acquis la propriété du club de Premier League.

L’homme d’affaires chinois Gao Jisheng a décidé de céder ses 80 % du capital au groupe dirigé par l’homme d’affaires serbe Dragan Solak.

L’actionnaire minoritaire Katharina Liebherr, dont le père, Markus, a sauvé Saints de la faillite en 2009, conservera sa participation de 20 pour cent.

Les Saints étaient sur le point d’être repris par un groupe rival l’année dernière, mais l’accord a échoué à la 11e heure.

Le propriétaire de Burnley, Alan Pace, a également rejeté une approche pour le club de la côte sud avant d’acheter les Clarets.

« Au cours des deux dernières années, avec les actionnaires de notre club, nous avons recherché le bon partenaire pour faire avancer le club. Aujourd’hui, nous avons trouvé la solution parfaite pour notre club », a déclaré le PDG Martin Semmens.

« Sport Republic sont des investisseurs expérimentés, mais aussi expérimentés dans le monde du sport professionnel d’élite. Cette combinaison est très difficile à trouver et nous sommes ravis d’avoir conclu un accord qui garantit notre avenir à court et à long terme.

«Nous sommes reconnaissants pour le soutien de M. Gao et Katharina qui nous ont permis de prendre notre temps, de détourner les mauvaises options et finalement de trouver le bon partenaire pour l’avenir de ce grand club, de ses fans, de son personnel et des habitants de Southampton.

« Aujourd’hui, nous accueillons un nouveau départ avec un nouveau groupe de propriétaires. Nous avons trouvé des partenaires avec de l’ambition pour l’avenir, mais avec une compréhension claire de ce que représente Southampton et de la direction dans laquelle nous devons aller maintenant. »

Les premiers rapports suggèrent que le plan est que Saints devienne l’un des nombreux clubs appartenant au même groupe dans un système multi-clubs de style Red Bull.

Southampton est actuellement 14e de Premier League et se situe à 10 points au-dessus de la zone de relégation.

Le club est en Premier League depuis 2012, après avoir remporté des promotions consécutives, et a terminé sixième de la saison 2015/16 sous Ronald Koeman.

« Southampton possède tellement des qualités que nous recherchions dans une grande organisation sportive », a déclaré Solak, l’investisseur principal, dans un communiqué.

« Il a une excellente équipe de direction, un excellent développement des talents, des équipes talentueuses jouant un football attrayant et une base de fans dévoués. Nous sommes ravis de pouvoir finaliser cette acquisition comme une première étape vers l’exécution de notre stratégie d’investissement. Southampton sera la pierre angulaire de l’organisation que nous prévoyons de construire.

