Le rachat des fans des Cowboys serait un cauchemar pour les Giants de John Mara

Mike Glennon cherche Kenny Golladay en bas du terrain… et Trevon Diggs le prend dans les airs.

Un rugissement éclate et un chant : « Allons cow-boys. »

Saquon Barkley prend le relais, essaie de tourner le coin et est poursuivi pour une défaite de 3 verges par Micah Parsons.

Un fan des Cowboys brandit une pancarte que Jimmy Johnson aurait peut-être conçue : « COMMENT ‘BOUT THEM COWBOYS ?! »

Jake Fromm recule et avant qu’il ne puisse télégraphier un lancer, Parsons et Demarcus Lawrence l’enterrent.

Les caméras de télévision clignotent sur un Jerry et Stephen Jones en liesse.

Dak Prescott frappe un agneau CeeDee strié au milieu et il l’emmène à la maison.

C’est l’anatomie d’un cauchemar de John Mara.

Pas de semaine de Noël Mara.

Encore.

Les sièges vides en décembre ont toujours signalé à son père Wellington du Temple de la renommée qu’il était temps pour un changement radical.

Comment une prépondérance de sièges remplis de fans bruyants des Cowboys aura-t-elle un impact sur son fils?

Une victoire des Cowboys au stade MetLife dimanche a l’étoffe d’un cauchemar pour John Mara..

« Personne n’aime plus battre les Giants que les Cowboys », a déclaré Lawrence Taylor au Post, « et vice versa. »

Qu’est-ce qui est probable et semble inévitable pour Doomsday – rappelez-vous quand les Cowboys ont eu cette défense Doomsday? — percera l’âme Big Blue du copropriétaire car les Giants sont sa vie.

Jerry Jones n’a plus gagné de Super Bowl depuis le 28 janvier 1996, alors voilà.

Mais Mara est prise au piège d’une terrible crise, et il le sait. S’il ne le savait pas, il n’aurait qu’à lire ses e-mails.

Ou jetez un œil sur ce qui était autrefois un champ de rêves depuis le perchoir de son propriétaire.

J’ai choisi le mauvais entraîneur-chef pour suivre Tom Coughlin. Il a choisi le mauvais directeur général pour choisir l’entraîneur pour suivre Ben McAdoo, et le juge et le jury se demandent soudain s’il a aidé à choisir le mauvais entraîneur pour suivre Pat Shurmur. Et avec Daniel Jones (cou tendu) peut-être parti pour le reste de la saison, il y a un manque troublant de preuves convaincantes qu’il a choisi le bon quart-arrière pour suivre Eli Manning.

Voici la seule bonne nouvelle : il n’a jamais poursuivi Urban Meyer.

Mara veut tellement regarder Joe Judge et voir Coughlin ou Bill Parcells. Et le juge lui a donné raison en tant qu’entraîneur-chef recrue, naviguant à travers une pandémie. Mais la défaite est devenue endémique, et Mara a désespérément besoin de prouver à nouveau aux fans des Giants, qui n’ont pas assisté à une victoire en séries éliminatoires depuis le Super Bowl XLVI, qu’on peut lui faire confiance avec un remède.

Est-ce que Mara s’engage à Juger contre vents et marées aux dépens d’un GM visionnaire de premier ordre qui voudrait son propre entraîneur-chef ? Est-ce que changer d’entraîneur-chef pour la troisième fois de suite après deux saisons est une horreur pour lui ? A-t-il déjà décidé ou décidera-t-il que le diable qu’il connaît est meilleur que n’importe quel diable qu’il ne connaît pas ? Serait-il enclin à essayer de diviser le bébé en gardant Judge et en le laissant aider à choisir un MJ fantoche qui partage sa philosophie ?

Ce serait réconfortant pour Mara, et probablement une validation pour lui, si Judge pouvait d’une manière ou d’une autre prendre position ici, avec ce quart-arrière de sauvegarde, contre cette équipe fanfaronne, ou contre toute équipe restante sur le calendrier, et proposer un produit qui ne ressemble pas à un champion uniquement du lundi au samedi mais le dimanche pour changer.

Il appartiendrait au juge de gagner un putain de match et d’éviter une séquence de six défaites consécutives et de terminer 4-13, car personne ne voudra entendre parler de Glennon remplaçant Daniel Jones ou de l’éruption de blessures qui ont contribué à saboter la saison, et l’engouement de Mara avec cet entraîneur en chef laisserait les indigènes déjà agités indignés.

La voie des géants a toujours été de laisser la saison se dérouler, et à moins d’une mutinerie improbable sur la prime ou d’un effondrement à part entière ou d’une calamité à la Pisarcik, mes feuilles de thé voient Mara tenir bon et garder le courage de ses convictions que le juge est le bon entraîneur et Jones le bon quart-arrière pour 2022, et trouver un partenaire de front-office compatible pour Judge en cours de route.

C’est quatrième et -2 au Dallas 41… Cowboys 17, Giants 0, troisième quart… et Judge décide de botter. Les huées ne sont pas assourdissantes uniquement parce que 50 pour cent ou plus des boobirds sont à la maison.

Le dernier jour de la saison régulière 2020, les Giants ont mis fin à une séquence de sept défaites consécutives contre les Cowboys (Andy Dalton) et les ont éliminés des séries éliminatoires. Les Cowboys auront la chance d’éliminer les Giants dimanche avec une victoire des Saints et une égalité des 49ers.

Jerry Jones.

Il y a 40 ans aujourd’hui, Joe Danelo a marqué un panier de 35 verges en prolongation qui a battu les Cowboys au Giants Stadium et a permis à Mara de disputer ses premières séries éliminatoires depuis 1963… quand il avait 9 ans. Du New York Times : « La victoire devant une foule frénétique de 73 009 personnes au Giants Stadium a permis aux Giants de terminer la saison régulière avec une fiche de 9-7, leur première saison victorieuse depuis 1972. »

L’affection que les Géants « Autrefois géants, toujours géants » et les Géants « Autrefois géants, seuls les géants » ont pour Mara ne faiblit pas, cependant.

« Le propriétaire a fait un excellent travail de commercialisation de cette marque… c’est comme une famille », a déclaré LT.

Malheureusement, c’est comme une famille dysfonctionnelle en ce moment.

« C’est triste », a écrit LT dans un texte, « mais ils seront de retour. Ils doivent essayer de finir fort, se regarder dans les yeux et se demander s’ils se sont donné la meilleure chance de gagner ?. Si la réponse est oui, tant pis. Si la réponse est non, vous devez commencer à travailler plus tôt et plus fort. La fierté des géants ne durera qu’un certain temps.

« Je suis sûr que NOUS REVIENDRONS !!!