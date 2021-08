Le rachat est terminé alors que Manchester United se prépare à entamer des pourparlers sur un accord énorme pour l’arrière latéral

Manchester United est prêt à offrir un nouveau contrat à Luke Shaw après son retour en forme, selon un rapport.

Shaw a rejoint United depuis Southampton en 2014 en tant qu’adolescent le plus cher du football mondial. Aujourd’hui âgé de 26 ans, le parcours a été cahoteux, mais il s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières gauches de la ligue. De plus, il est devenu un starter crucial pour l’Angleterre à l’Euro 2020, même marquer en finale.

Cela a suivi une saison au cours de laquelle Shaw est vraiment revenu à son meilleur niveau. Sa carrière à United à ce moment-là avait été perturbée par des blessures, un tristement célèbre relation houleuse avec l’ex-manager Jose Mourinho et forme incohérente. Cela a incité United à signer Alex Telles pour concourir pour son poste en octobre dernier.

La façon dont Shaw a répondu était impressionnante ; il a gardé Telles hors de l’équipe, jouant 47 fois dans toutes les compétitions au cours de sa saison la plus chargée.

À la suite de sa résurgence, il devrait maintenant être récompensé par un nouveau contrat, selon le Daily Mail.

Le contrat actuel de Shaw expirera en 2023, bien que son club ait la possibilité de le prolonger d’un an. United est maintenant prêt à le récompenser avec de meilleures conditions alors qu’ils continuent à planifier un défi pour le titre.

Ils ont déjà signé l’ailier anglais Jadon Sancho du Borussia Dortmund et ont conclu un accord pour signer le défenseur central français Raphael Varane du Real Madrid.

Sur leur liste de courses figurent également un milieu de terrain défensif – surtout si Paul Pogba part – et un arrière droit à l’esprit offensif comme Kieran Trippier.

L’autre côté de la défense, cependant, est en sécurité avec Shaw. En plus de tous les nouveaux arrivants, Man Utd pense qu’il sera la clé de leur défi pour le titre cette saison.

Ils n’ont pas remporté l’élite depuis la dernière saison de Sir Alex Ferguson en charge, 2012-13. Cela fait trop longtemps pour un club de leur envergure, mais ils pensent qu’ils vont à nouveau dans la bonne direction sous Ole Gunnar Solskjaer.

Le manager a également récemment signé une prolongation de contrat, les responsables du club lui faisant confiance pour l’avenir. Il les a guidés vers la finale de la Ligue Europa la saison dernière et vise cette fois-ci l’argenterie.

Solskjaer donne confiance à United Haaland

De plus, la présence de Solskjaer dans l’abri a donné à United une croyance “authentique” qu’ils peuvent signer Erling Haaland – L’année prochaine.

Haaland est l’une des propriétés les plus en vue du football mondial grâce à ses exploits de buteur avec le Borussia Dortmund. Depuis qu’il les a rejoints en provenance du RB Salzburg en janvier 2020, il a marqué 41 buts en 41 matchs. Son bilan est étonnant et il semble un candidat probable au Ballon d’Or à l’ère post-Messi et Ronaldo.

Dortmund fait face à une bataille pour garder Haaland cet été alors que sa valeur marchande est élevée. L’année prochaine, il sera disponible pour l’aubaine relative d’une clause libératoire de 75 millions d’euros. Si Dortmund le vendait cet été, ils pourraient obtenir des frais beaucoup plus élevés. Ainsi, ils doivent peser le pour et le contre de le garder un an de plus ou de l’encaisser.

Quoi qu’ils décident, Haaland restera à l’ordre du jour de nombreux clubs d’élite européens. Il a déjà été fortement lié à Chelsea, qui vise à trouver un attaquant plus fiable. Il y avait également des liens avec Manchester City dans le passé, même s’il est peu probable qu’ils dépensent beaucoup pour un attaquant cette année, bien qu’il s’agisse d’un poste nécessaire.

De tous les grands clubs de Premier League auxquels Haaland pourrait se retrouver, l’un des moins probables semble être Manchester United. L’attaquant est né à Leeds et soutient toujours Leeds United, l’un des clubs pour lesquels son père Alf-Inge jouait. Un autre était Man City.

Rivaux des deux clubs, Man Utd ne semblerait pas être le premier choix de Haaland s’il devait déménager. Mais selon le Daily Star, les Diables rouges restent intéressés et pensent pouvoir le tenter.

United a essayé de signer Haaland avant de se rendre à Dortmund, mais il a été jugé plus approprié pour lui d’utiliser un tremplin. Il semble maintenant qu’il était capable de performer au plus haut niveau depuis le début. Par conséquent, cette voie de transfert pourrait s’ouvrir à lui à nouveau.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Un rapport récent a affirmé que United serait prêt à offrir Anthony Martial à Dortmund pour adoucir un accord pour Haaland. Depuis lors, Dortmund a continué d’insister sur le fait que Haaland n’est pas à vendre cet été. Mais chaque fois qu’il est temps pour lui de déménager, United peut avoir une chance.

Le Daily Star affirme que la démonstration de foi de United en Solskjaer pourrait aider à persuader Haaland de le rejoindre. Il a auparavant joué sous son compatriote à Molde, où il a lancé sa carrière.

Après la capture de gros sous de Sancho de Dortmund, ils pourraient revenir pour son coéquipier Haaland. Cependant, le Star suggère qu’ils attendraient jusqu’à l’été prochain, lorsque sa clause de libération sera active.

Chelsea reste le favori pour le signer cet été s’il déménage quelque part. Mais sinon, United sera une “véritable option”, prétend-on, pour l’année prochaine.

LIRE LA SUITE: La star de Man Utd est clairement demandée pour son rôle au milieu des revendications du club « veut la même chose »