Le Racing de Lens accueille le Stade de Reims

30/09/2021 à 21h01 CEST

Les Reims voyage ce vendredi à Stade Bollaert-Delelis se mesurer avec Lentille dans son neuvième match de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Les Course de Lens affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la neuvième journée pour canaliser une séquence positive après s’être imposé à domicile sur le score de 2-3 à Olympique de Marseille dans le Orange Vélodrome, avec tant de Wesley a dit, Florian Sotoca et Przemyslaw Frankowski. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des huit matches disputés à ce jour avec un chiffre de 14 buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le Stade de Reims a été imposé à FC Nantes 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Thomas Foket et Hugo ekitike, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Course de Lens. À ce jour, sur les huit matches que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté deux avec un bilan de 10 buts pour et neuf contre.

En tant que local, le Course de Lens il a gagné une fois, a été battu une fois et a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, indiquant qu’il devra travailler dur pendant ce match s’il ne veut pas perdre plus de points dans son stade. Aux sorties, le Stade de Reims a un bilan d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Course de Lens pour remporter la victoire.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Course de Lens et les résultats sont quatre victoires, deux défaites et deux nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les habitants ne perdent pas avec le Reims lors de ses trois dernières visites. Le dernier affrontement entre les Lentille et le Reims Ce tournoi s’est joué en juillet 2021 et s’est terminé sur un score de 2-1 pour les locaux.

A ce jour, le Course de Lens il est en tête du classement avec cinq points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Franck Haise Il arrive au match en deuxième position et avec 15 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est onzième avec 10 points.