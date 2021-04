Le Racing de Lens accueille l’Olympique de Lyon

04/02/2021 à 21:01 CEST

le Lentille joue ce samedi à 21h00 son trente et unième match de Ligue 1 contre le Lyon dans le Stade Bollaert-Delelis.

le Racing de Lens a l’intention d’ajouter une victoire dans le trente et unième jour après avoir vaincu le Course de Strasbourg dans le Stade de La Meinau par 1-2, avec autant de Massadio haidara et Seko Fofana. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 13 des 30 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 46 buts pour et 42 contre.

Concernant les visiteurs, le Olympique de Lyon a subi une défaite contre Paris S. Germain dans le dernier match (2-4), il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de retrouver la victoire. Avant ce match, le Olympique de Lyon il avait gagné 17 des 30 matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de 59 buts inscrits contre 30 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Racing de Lens Il a gagné cinq fois, il a été battu quatre fois et il a fait match nul cinq fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent être encourageantes pour lui. Olympique de Lyon, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade Bollaert-Delelis. Dans le rôle de visiteur, le Olympique de Lyon a perdu une fois et a fait match nul six fois en 15 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Racing de Lens pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Racing de LensEn fait, les chiffres montrent six victoires, huit défaites et six nuls pour l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses voyages dans cette compétition, puisqu’elle a remporté quatre matchs consécutifs au stade de Lentille. Le dernier match auquel ils ont joué Lentille et le Lyon dans ce tournoi c’était en janvier 2021 et s’est terminé par un résultat 3-2 en faveur de la Lyon.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Ligue 1, on peut voir qu’entre le Racing de Lens et le Olympique de Lyon il y a une différence de 12 points. L’équipe de Franck Haise Il entre dans le match en cinquième position et avec 48 points avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 60 points et occupent la troisième position de la compétition.