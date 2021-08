Le Racing de Lens et l’AS Saint Etienne terminent leur match de championnat par un nul (2-2)

15/08/2021 à 19:01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Bollaert-Delelis et qui a affronté le Lentille et à Saint-Étienne il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Le Course de Lens est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Stade rennais. Du côté de l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne a récolté une égalité à un contre le Lorient, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est placée en douzième position, tandis que la Saint-Étienne il est resté à la onzième place à la fin du match.

La première mi-temps du match a commencé d’une excellente manière pour l’équipe stéphanoise, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Wahbi khazri quelques instants après le début du jeu, à la minute 1. Il a mis les tables sur Course de Lens avec un objectif de Ignatius Kpene Ganago à la 36e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

La deuxième période a débuté de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a réussi à prendre l’avantage au tableau d’affichage avec un but de Denis Bouanga à 52 minutes. L’équipe locale a égalisé grâce à un but de Seko Fofana à la minute 77, terminant le match avec le résultat de 2-2.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Lentille qui sont entrés dans le jeu étaient Simon Banza, Przemyslaw Frankowski, Corentin Jean, David Pereira Da Costa et Ismaël Boura remplacement Ignace Kpene Ganago, Deiver Machado, Florian Sotoca, Gaël Kakuta Oui Jonathan Clauss, tandis que les changements dans le Saint-Étienne Ils étaient Arnaud Nordin, Adil Aouchiche, Lucas Gourna Douath, Bryan Nokoué Oui Maxence Rivera, qui est entré pour fournir Romain Hamouma, Wahbi khazri, Zaydou Youssouf, Neyou Yvan Oui Denis Bouanga.

L’arbitre a réprimandé Facundo Médina par le Lentille déjà Romain Hamouma, Truie Sadio, Denis Bouanga, Yvann Macon, Lucas Gourna Douath Oui Adil Aouchiche par l’équipe stéphanois.

Avec ce résultat, le Lentille et le Saint-Étienne ils sont à égalité avec un point chacun au classement de Ligue 1.

Le lendemain le Course de Lens sera mesuré avec le AS Monaco, tandis que l’équipe stéphanoise jouera son match contre Lille OSC.

Fiche techniqueCourse de Lens :Jean-Louis Leca, Christopher Wooh, Facundo Medina, Florian Sotoca (Corentin Jean, min.82), Deiver Machado (Przemyslaw Frankowski, min.71), Cheick Oumar Doucoure, Seko Fofana, Jonathan Clauss (Ismael Boura, min.90) , Jonathan Gradit, Gael Kakuta (David Pereira Da Costa, min.82) et Ignatius Kpene Ganago (Simon Banza, min.71)AS Saint Etienne :Etienne Green, Yvann Macon, Sadio Sow, Harold Moukoudi, Thimothee Kolodzieczak, Neyou Yvan (Bryan Nokoue, min.79), Zaydou Youssouf (Lucas Gourna Douath, min.71), Mahdi Camara, Denis Bouanga (Maxence Rivera, min.86) ), Romain Hamouma (Arnaud Nordin, min.46) et Wahbi Khazri (Adil Aouchiche, min.70)Stade:Stade Bollaert-DelelisButs:Wahbi Khazri (0-1, min. 1), Ignatius Kpene Ganago (1-1, min. 36), Denis Bouanga (1-2, min. 52) et Seko Fofana (2-2, min. 77)